El activista español liberado de la Flotilla aterriza en Barcelona tras diez días detenido y en huelga de hambre: "He visto cómo torturan a la gente"

Los detalles Saif Abukeshek, que ha aterrizado en el Aeropuerto de Barcelona, y Thiago Ávila fueron liberados por las autoridades israelíes "tras seis días brutales" detenidos en una prisión del sur del país.

Saif Abukeshek, activista español de la Flotilla Global Sumud, ha regresado a España tras ser detenido por Israel y realizar una huelga de hambre. Abukeshek, junto al brasileño Thiago Ávila, fue liberado tras diez días y llegó al Aeropuerto de Barcelona, donde fue recibido por familiares y amigos. En Atenas, Abukeshek pidió continuar las movilizaciones por la libertad de Palestina y lamentó la situación de los prisioneros palestinos. Amnistía Internacional celebró su liberación y pidió investigar las denuncias de torturas. El ministro español José Manuel Albares calificó la detención como ilegal y aseguró que Abukeshek recibirá atención médica en España.

El español Saif Abukeshek, integrante de la Flotilla que fue detenido por Israel para su posterior liberación, ya está en suelo español: ha aterrizado en el Aeropuerto de Barcelona este domingo tras diez días detenido y en huelga de hambre, donde le esperaban familiares y amigos. Abukeshek ha apuntado directamente a Israel tras bajar del avión, apuntando que "es un estado genocida": "A este paso la próxima vez nos van a secuestrar en Ibiza. Durante estos días he visto cómo torturan a la gente y me aseguran que el Estado de palestina no existe".

"Tenemos mucha fuerza, primero dejé de comer, después de beber y después de hablar, ese era mi poder. Me vuelvo a embarcar en unos días con mis compañeros. Ellos están en Turquía, hay que seguir luchando", ha añadido.

Por su parte, Abukeshek, que fue detenido junto al activista brasileño Thiago Ávila, ha partido desde Atenas, donde ha hecho un llamamiento a continuar las movilizaciones "hasta que Palestina sea libre".

"Tenemos que seguir movilizándonos hasta que Palestina sea libre. Este es solo un paso en el camino. Nuestros compañeros siguen navegando", ha señalado Abukeshek en un vídeo difundido por la organización de la Global Sumud Flotilla a su llegada a Atenas.

El activista ha lamentado haber dejado atrás a "miles de prisioneros palestinos", entre ellos niños, mujeres y hombres, y ha restado importancia del trato que le han dado en comparación con el del pueblo palestino: "Estoy seguro de que el trato al que me enfrento no se compara con el sufrimiento que ellos están padeciendo", ha advertido.

Asimismo, ha subrayado que los testimonios sobre torturas y violaciones diarias obligan a mantener la movilización. "No podemos olvidar a los prisioneros palestinos", ha recalcado. Abukeshek también ha agradecido el apoyo recibido durante su detención, en particular a quienes se movilizaron por su liberación, así como a su equipo legal, su familia y a sus compañeros en el movimiento.

El activista de la Global Sumud Flotilla Saif Abukeshek llega al Aeropuerto de Barcelona.

Investigación de sus denuncias de torturas

Por su parte, Amnistía Internacional ha dado la bienvenida a la liberación de los activistas Saif Abukeshek y Thiago Ávila, integrantes de la Global Sumud Flotilla rumbo a la Franja de Gaza interceptada hace más de una semana por Israel, y cree que es "esencial" la investigación de sus denuncias de torturas y que los responsables "no queden impunes".

"La liberación de Saif Abukeshek y Thiago Ávila es una noticia alentadora para los Derechos Humanos que repara, en cierta manera, la injusticia de su detención por parte de las autoridades de Israel", ha señalado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha afirmado este domingo que el activista hispanopalestino se encuentra bien pero tendrá que tener un reconocimiento médico.

"Tanto el embajador de España allí como la cónsul en Atenas han podido hablar con él, acompañarle en el transfer al vuelo hacia Barcelona y por fin ahí, como veníamos reclamando desde el primer momento ante esta detención ilegal en aguas internacionales, está ya libre", ha apuntado Albares, que ha valorado que "hoy podrá encontrarse con su esposa y con todos sus seres queridos".

Albares ha reiterado que la detención del activista en aguas internacionales fue "ilegal" ya que "ningún agente israelí tiene ninguna jurisdicción" en ese ámbito y ha explicado que en Barceloan podrá ser atendido por el subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Directora General de Asuntos Consulares para facilitarle cualquier cosa que necesite.

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