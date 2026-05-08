Dudas sobre la cuarentena por hantavirus: voluntariedad, duración y protocolo para pacientes con síntomas

Los detalles Sabemos que la cuarentena que van a pasar en el Gómez Ulla los 14 españoles que están a bordo del crucero es por vigilancia, por precaución, porque ninguno tiene síntomas. Pero todavía son muchas las dudas que nos surgen sobre los pasos a seguir en esta cuarentena. Respondemos a todas.

El brote de hantavirus en un crucero ha generado preocupación, pero se destacan tres buenas noticias: la azafata en contacto con la fallecida en Johannesburgo no está contagiada, no hay casos confirmados en España, y los pasajeros del crucero en Tenerife no presentan síntomas. Los protocolos están funcionando, con aislamientos preventivos en marcha. En total, 13 personas están aisladas globalmente, pero solo tres tienen síntomas. Los 14 españoles del crucero pasarán una cuarentena voluntaria de 42 días en el hospital Gómez Ulla, ya con diez días cumplidos. Serán vigilados en habitaciones separadas con medidas estrictas de seguridad.

Frente a todo el alarmismo que ha generado el crucero con un brote de hantavirus, este viernes hay que destacar tres buenas noticias. La primera, que la azafata que estuvo en contacto con la mujer que murió por hantavirus en Johannesburgo no está contagiada por hantavirus de la variante 'Andes'. Pero también hay que recalcar que en España no hay ningún caso confirmado. Tampoco se han detectado síntomas entre los 147 pasajeros del crucero de MV Hondius que llegará el domingo al sur de Tenerife, al puerto de Granadilla.

El tercer punto clave a destacar dentro de este brote de hantavirus es que los protocolos están funcionando. En la tarde de este mismo viernes, se ha activado el protocolo en Barcelona por una mujer sudafricana que estuvo en contacto con la fallecida. En Alicante, se ha detectado un caso sospechoso que ya se está analizando.

Es una pasajera española del avión al que se subió la paciente, que finalmente murió en Sudáfrica. Está aislada en un hospital de Alicante y podría ser trasladada hasta Madrid, al Hospital General de la Defensa Gómez Ulla.

Cuarentenas y aislamientos: dudas

Con ella, son en total 13 las personas que están aisladas en todo el mundo y solo tres tienen síntomas. Las otras diez están aisladas por precaución, porque de momento no se encuentran mal. Es importante recordar que, por el momento, los casos confirmados de hantavirus en este brote son cinco, más las tres personas que tristemente han muerto por este virus de la variante 'Andes'.

Sabemos que la cuarentena que van a pasar en el Gómez Ulla los 14 españoles que están a bordo del crucero es por vigilancia, por precaución, porque ninguno tiene síntomas. Pero todavía son muchas las dudas que nos surgen sobre los pasos a seguir en esta cuarentena. ¿Es voluntaria u obligatoria? ¿Cuánto dura la cuarentena por hantavirus? ¿Van a estar los 14 españoles que viajan en el crucero juntos o separados durante el aislamiento? Respondemos a todas.

¿Es la cuarentena por hantavirus obligatoria?

Los 14 españoles, 13 pasajeros del crucero afectado con hantavirus y un tripulante, van a pasar la cuarentena en el Gómez Ulla por propia voluntad. Casi, se podría decir, que han entregado sus vidas a la autoridad sanitaria para que haga lo que crea conveniente. Han firmado un documento jurídico vinculante, donde aceptan cuarentena y renuncian a interrumpir el aislamiento.

No es un consentimiento informado donde te das por enterado del tratamiento y puedes renunciar a él en algún momento o, incluso, pedir la baja voluntaria. En este caso, una vez firmado, el documento es vinculante hasta el final.

¿Cuánto dura la cuarentena por hantavirus?

La cuarentena por hantavirus es de 42 días. Es el tiempo que ha fijado la Organización Mundial de la Salul (OMS) para este virus. Ahora bien, ellos ya están en cuarentena. Se calcula que entre el 28 y el 30 de abril estuvieron en contacto por última vez con un caso confirmado. Entre el 28 y el 30 se comenzaron a tomar medidas de control en el barco: distanciamiento, lavarse continuamente las manos… Por lo que los 14 españoles llegan al hospital militar Gómez Ulla con unos diez días de cuarentena cumplida.

En cuanto ingresen en el hospital, se les va a someter a una prueba PCR. Una semana después, se les hará otra. Y si todo va bien, si no hay síntomas ni aparecen más casos, puede que no cumplan los 42 días exactos de cuarentena. Esto puede ser reevaluado.

¿Van a estar juntos o separados?

Los 14 españoles pasarán la cuarentena separados, cada uno en una habitación y sin visitas. Además, en una planta propia y preparada

que cuenta con sistemas de presión negativa desde la esclusa y filtración tipo HEPA para garantizar la contención de patógenos en suspensión.

Todo completamente hermético, con personal propio y especializado y con un control constante de 24 horas sobre los pacientes. Dos veces al día les van a tomar la temperatura y se vigilará cualquier indicio de un síntoma de la enfermedad.

¿Qué pasa si un español en cuarentena tiene síntomas de hantavirus?

Se pasará a esa persona a una habitación de aislamiento. En una en la que no se permite que el aire de la habitación salga al exterior. Acto seguido, ese individuo será sometido a todas las pruebas pertinentes para ver si es hantavirus o no. Desde una PCR de suero y sangre hasta un frotis en la garganta y en la nariz.

A las 24 horas y, de nuevo, a las 48 horas, si no da muestras de hantavirus, si se le pasan los síntomas, regresará a la habitación 'normal'.

¿Y si hay un positivo en hantavirus?

A la planta 22. La planta 22 del hospital Gómez Ulla es donde está la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel, la UATAN. Y ahí se queda hasta que se recupere, hasta que una prueba, una PCR, determine que está limpio de virus.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.