La jueza de la DANA cita a declarar como testigo a Carlos Mazón

Los detalles El auto establece que su declaración testifical y la comunicación al ahora diputado autonómico para que aporte voluntariamente a la causa los mensajes y llamadas del 29 de octubre de 2024 relacionados con la DANA se efectuará una vez que el auto del TSJCV adquiera firmeza.

La jueza de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha citado al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, para declarar como testigo. Esta decisión sigue al auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que excluye su responsabilidad penal en el caso. La magistrada también ha solicitado la declaración de Ruth Merino, ex portavoz del Consell, y ha requerido a varios alcaldes que entreguen registros de comunicaciones del 29 de octubre de 2024. Además, se ha pedido a una asociación una fianza de 6.000 euros para ejercer la acusación popular. Finalmente, se ha citado al subdirector general de Emergencias y a la exconsellera de Justicia para aclaraciones y una prueba caligráfica.

La titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha acordado citar a declarar como testigo al expresident de la Generalitat Carlos Mazón.

Lo ha decidido en un auto notificado este martes a las partes, en la que la magistrada argumenta que el auto emitido recientemente por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, después de que ella elevara una exposición razonada para solicitar que Mazón fuera investigado, "excluye" su "responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante".

Del mismo modo —precisa la instructora— "no aprecia tampoco el TSJ indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa" (en el envío del Es-alert). De este modo, "no es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales del Sr. Carlos Mazón. Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice, tras el auto del TSJ, al objeto de acordar su declaración testifical", concluye.

El auto establece que su declaración testifical y la comunicación al ahora diputado autonómico para que aporte voluntariamente a la causa los mensajes y llamadas telefónicos del 29 de octubre de 2024 relacionados con la DANA se efectuará una vez que el auto del TSJCV adquiera firmeza.

En la misma resolución, la instructora acuerda la declaración testifical de la que fuera portavoz del Consell en esa fecha, Ruth Merino, así como requerir a diversos alcaldes para que aporten voluntariamente al órgano judicial los listados de sus llamadas entrantes y salientes y sus mensajes el 29-O con distintas autoridades y miembros del Cecopi.

En un segundo auto dictado y notificado este martes, la magistrada requiere a una asociación que deposite fianza de 6.000 euros para ejercer la acusación popular, además de la particular.

Finalmente, en una providencia, la jueza acuerda entre otras cosas citar de nuevo al subdirector general de Emergencias de la Generalitat para que realice aclaraciones a su declaración testifical anterior, así como a la exconsellera de Justicia investigada para realizar un cuerpo de escritura para hacer una prueba pericial caligráfica respecto de un documento manuscrito aportado por el citado subdirector general.

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