Ahora

La causa de la DANA

La jueza de la DANA cita a declarar como testigo a Carlos Mazón

Los detalles El auto establece que su declaración testifical y la comunicación al ahora diputado autonómico para que aporte voluntariamente a la causa los mensajes y llamadas del 29 de octubre de 2024 relacionados con la DANA se efectuará una vez que el auto del TSJCV adquiera firmeza.

Fotografía tomada el 23/09/2025 del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón.Fotografía tomada el 23/09/2025 del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón.EFE/Biel Alino
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La titular de la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja ha acordado citar a declarar como testigo al expresident de la Generalitat Carlos Mazón.

Lo ha decidido en un auto notificado este martes a las partes, en la que la magistrada argumenta que el auto emitido recientemente por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, después de que ella elevara una exposición razonada para solicitar que Mazón fuera investigado, "excluye" su "responsabilidad de forma completa en su vertiente omisiva, al no ostentar la posición de garante".

Del mismo modo —precisa la instructora— "no aprecia tampoco el TSJ indicios de delito en la acción del aforado en una eventual participación activa" (en el envío del Es-alert). De este modo, "no es factible efectuar un juicio de futuro sobre la obtención durante la instrucción de indicios que derivaran en eventuales responsabilidades penales del Sr. Carlos Mazón. Una eventualidad que se desconoce y que en ningún caso puede ser óbice, tras el auto del TSJ, al objeto de acordar su declaración testifical", concluye.

El auto establece que su declaración testifical y la comunicación al ahora diputado autonómico para que aporte voluntariamente a la causa los mensajes y llamadas telefónicos del 29 de octubre de 2024 relacionados con la DANA se efectuará una vez que el auto del TSJCV adquiera firmeza.

En la misma resolución, la instructora acuerda la declaración testifical de la que fuera portavoz del Consell en esa fecha, Ruth Merino, así como requerir a diversos alcaldes para que aporten voluntariamente al órgano judicial los listados de sus llamadas entrantes y salientes y sus mensajes el 29-O con distintas autoridades y miembros del Cecopi.

En un segundo auto dictado y notificado este martes, la magistrada requiere a una asociación que deposite fianza de 6.000 euros para ejercer la acusación popular, además de la particular.

Finalmente, en una providencia, la jueza acuerda entre otras cosas citar de nuevo al subdirector general de Emergencias de la Generalitat para que realice aclaraciones a su declaración testifical anterior, así como a la exconsellera de Justicia investigada para realizar un cuerpo de escritura para hacer una prueba pericial caligráfica respecto de un documento manuscrito aportado por el citado subdirector general.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Junts apoyará el decreto anticrisis del Gobierno en el Congreso
  2. Guerra en Irán, en directo | El choque de versiones sobre la desescalada sitúa el petróleo por encima de los 100 dólares mientras continúan los ataques
  3. Moreno ve en Vox "inestabilidad" y advierte: "No conviene meternos en el lío en el que están otros compañeros"
  4. Abascal cierra filas con un Viktor Orbán señalado por Bruselas por filtrar información a Putin
  5. La jueza atribuye el mantenimiento de la pasarela derrumbada en Santander a Costas e imputa a dos funcionarios
  6. Gran Canaria declara el nivel 2 de emergencia por la borrasca Therese y pide la activación de la UME