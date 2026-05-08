Trump dice lo que le conviene mientras hace lo que puede: todas las veces que mintió sobre Afganistán, Siria y ahora Irán

El contexto Trump ha vuelto a mentir. En esta ocasión, por los bombardeos que durante la noche de este jueves al viernes ha lanzado su ejército, al tiempo que él ha asegurado que el alto al fuego sigue vigente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido acusado nuevamente de mentir, esta vez al bombardear Irán mientras aseguraba que el alto al fuego seguía vigente. Esta contradicción es parte de un patrón repetido por Trump: decir una cosa y hacer lo contrario. En otro ejemplo, anunció el 'Proyecto Libertad' para escoltar barcos por el estrecho de Ormuz, pero mintió sobre su avance para influir en el precio del petróleo. Además, en 2018 prometió retirarse de Siria, pero bombardeó el país poco después. Trump también afirmó querer acabar con las guerras en Oriente Medio, pero sus acciones, como el ataque al general iraní Qasem Soleimani, han incrementado las tensiones. Sus promesas de paz en Afganistán contrastan con el aumento de ataques selectivos. En resumen, Trump constantemente dice lo que le conviene mientras actúa de manera diferente.

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, lo ha vuelto a hacer. Nos ha vuelto a mentir en nuestra cara, puesto que en la noche de este jueves su ejército ha bombardeado Irán, al tiempo que ha asegurado que el alto al fuego sigue vigente. Debe ser un concepto nuevo de alto al fuego o que, como necesita la autorización del Congreso para seguir la guerra, no puede hablar de un ataque. Por eso lo ha llamado "golpecitos de amor".

Ahora bien, es un nuevo movimiento que el republicano replica una y otra vez: decir una cosa y hacer justo la contraria. Entonces, cabe preguntarse a qué Trump hay que creerse. Algo que cada vez es más difícil saber. De hecho, comenzó anunciando lo que él llamó el 'Proyecto Libertad': un plan para escoltar barcos a su paso por el estrecho de Ormuz.

Si bien su marina no estaba lista para escoltar barcos, debido a las minas y los drones, que hacían imposible la operación, Trump mintió para que bajase el precio del petróleo. Y es que días después aseguró que el "'Proyecto Libertad' avanzaba", pese a que, en realidad, estaba siendo cancelado, ya que ninguno de sus aliados quería meterse en ese jaleo. Pese a ello, no se sonrojó y siguió asegurando que tenían controlado Ormuz. Tampoco era esto real, ya que las navieras se negaron a cruzar por allí. De esta manera, sí, es Irán el que sigue teniendo el control del estrecho.

Todo lo anterior no es algo puntual, sino que corresponde a un patrón. Ya en el año 2018, Trump anunció que se marcharían de Siria muy pronto y, para sorpresa de nadie, solo unos días después, bombardeó ese país. Lo hizo junto a Francia y Reino Unido. De hecho, la escalada del conflicto fue enorme, pues Bashar Al Assad respondió usando armas químicas.

Solo dos años después, Trump dijo que no quería una nueva guerra en Oriente Medio, al tiempo que defendía a capa y espada una política de no intervención. Apenas unos días después, su ejército mató con un dron al general iraní Qasem Soleimani, el hombre que organizaba todas las milicias apoyadas por Irán en el extranjero. Precisamente fue esto lo que colocó a EEUU al borde de una guerra con Irán.

"Estamos acabando con las guerras sin fin", aseguró Trump para referirse a la de Afganistán. De hecho, estuvimos a punto de creerle, porque hasta comenzó a retirar sus tropas del país. Efectivamente, era un nuevo farol porque EEUU aumentó sus ataques contra los talibanes, aumentando los ataques selectivos contra sus líderes. Incluso, aseguró que la guerra estaba a punto de terminar mientras planificaba un golpe mortal. En definitiva, son las dos caras de un Trump que siempre dice lo que le conviene, mientras hace lo que puede.

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