Vox pide negociar punto a punto con el PP frente a un decálogo de los 'populares' en el que el PSOE ve una sumisión total a la extrema derecha

El PP cree que al ser el más votado tiene derecho a dibujar el perímetro de la negociación. "Es lógico que un partido nacional como el PP presente una declaración de intenciones y de mínimos para todos aquellos sitios en los que tenga que haber un acuerdo", ha defendido Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso.

No lo ve así Vox, que cree que ha de negociarse punto por punto un documento entre los dos. "Ideas, en medidas concretas, no en lemas, no en 10 mandamientos, sino en bajar al detalle", ha dicho Ignacio Garriga, secretario general de Vox.

Lo que el PP detalla en su documento es, por ejemplo, una condena genérica a la violencia, en la que sitúan en el mismo renglón la violencia machista y el terrorismo,, así como guiños contra el pacto verde que tanto abomina Vox. "No pensemos que vamos a acabar con los problemas climáticos, lo que haga el 5% de la población mundial, en este viejo continente que es Europa", ha dicho el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Como han hecho otras veces, han vuelto a vincular migración y delincuencia en unas páginas en las que el líder de Vox, Santiago Abascal, ve el siguiente problema: "Este documento se enmarca en un problema que tiene el PP, que tiene demasiados mensajes, mucha confusión".

Mientras, el PSOE lo lee como una sumisión total a Vox. "Las políticas del PP están absolutamente sometidas a lo que le impone la extrema derecha y, en ese sentido, el documento es preocupante", ha asegurado Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso.

Una guía que relega a los líderes regionales y en la que se incluye pactar los presupuestos de toda la legislatura. "Si sirve para dar estabilidad a las comunidades autónomas que, por cierto, es el objetivo que tiene que tener cualquier gobernante", ha apuntado Muñoz. Aunque admite el PP que no es ninguna exigencia.

