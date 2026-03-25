Lucía Méndez analiza el acuerdo PP-Vox en Extremadura: "La dirección nacional del PP no se ha comportado demasiado bien con María Guardiola"

La periodista de 'El Mundo', Lucía Méndez, analiza este acuerdo de Gobierno en Extremadura, el cual no le sorprende para nada. En el vídeo, los detalles.

Vox y PP alcanzan un principio de acuerdo programático en Extremadurapara un gobierno liderado por María Guardiola, una noticia que no extraña en absoluto a la periodista de 'El Mundo', Lucía Méndez: "De alguna manera sabíamos que el partido Vox hace tiempo que decidió que no se repitieran las elecciones y hacer presidenta del partido de la comunidad extremeña a María Guardiola, a pesar de que ha habido sus más y sus menos.

"Y yo particularmente creo que la dirección nacional del PP no se ha comportado demasiado bien con María Guardiola, contemplando incluso la posibilidad de sustituirla como candidata cuando ha sacado un 43% de los votos", afirma la periodista.

Ahora bien, señala que la noticia de que al fin haya un acuerdo en Extremadura es importante "por el momento y por el fondo". De este modo, y según explica Méndez, "creo que el contexto es importante porque Vox estaba intentando aplazar todo lo posible para no tener que pronunciarse y hacer presidente a la candidata del PP, pero no puede llevarlo más allá de los de los plazos legales". Con lo cual, añade, "creo que hay un principio de realismo por parte de Vox en la decisión que ha tomado".

Por otro lado, y en relación con lo que esto pueda suponer para el PP, la periodista analiza que esto puede tener cosas buenas y malas: "A Juanma Moreno, en Anadalucía, un acuerdo con Vox no me parece que le vaya a beneficiar mucho en términos generales", afirma. Pero en Extremadura había un debate de gobernabilidad o ingobernabilidad y la alternativa allí a un gobierno de PP-Vox era una repetición electoral. Y ahí, "Feijóo, al situar el debate en 'necesitamos gobiernos', me parece que ha acertado".

Por otro lado, refiere Méndez, depende de cuáles sean los temas de esa acuerdo, "el PP tendrá que asumir, quizá, a lo mejor un coste político por las cesiones que haga a Vox".

En el vídeo podemos ver al completo su análisis, así como la información del periodista Ignacio Escolar que enumera algunas de las peticiones (no concesiones) que Vox ha hecho a María Guardiola.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.