Vox y PP alcanzan un principio de acuerdo programático en Extremadura para un gobierno liderado por Guardiola

Los detalles Está siendo más "tedioso" de lo esperado, reconocen fuentes de la negociación a laSexta. Hoy altos cargos de Génova y Bambú se han reunido en Mérida para cerrar un principio de acuerdo programático. Hoy no se llegará al pacto final de cargos y sillones, pero Vox ha hecho públicas sus 11 medidas programáticas clave.

Hoy se celebra una reunión clave en Extremadura para avanzar en la investidura de María Guardiola. PP y Vox mantienen un encuentro con discreción en Mérida, donde miembros de la cúpula de Santiago Abascal se reúnen con emisarios del PP. Aunque no se espera un pacto total, se busca acordar medidas, un proceso que Vox admite está siendo más tedioso de lo previsto. El acuerdo programático está avanzado, pero los nombres para las consejerías se discutirán tras concluir este acuerdo, posiblemente después de Semana Santa. Vox ha planteado 23 puntos, incluyendo la prioridad nacional en ayudas sociales y la eliminación de subvenciones a entidades sin utilidad pública acreditada. La clave será cómo se implementan estas medidas, algunas potencialmente contrarias a la ley o a las competencias de la Junta de Extremadura. Además, se discute cómo garantizar la estabilidad regional y el posible ingreso de Vox en el Ejecutivo, siempre que el reparto de consejerías sea proporcional. María Guardiola no ha mostrado objeciones públicas al respecto.

Reunión muy importante hoy en Extremadura para avanzar hacia la investidura de María Guardiola. PP y Vox se han citado de nuevo con máxima discreción. Según ha podido saber laSexta, varios miembros de la cúpula de Santiago Abascal se han reunido hoy en Mérida con los emisarios de Génova.

En esta reunión se habría alcanzado un principio de acuerdo sobre las medidas programáticas propuestas por el partido de ultraderecha. Pero fuentes de la negociación ya adelantaban a laSexta que hoy no se alcanzaría el pacto total con cargos, sillones y demás. Una fórmula de los de Abascal, la de ir medida a medida, que reconocen "está siendo un poco más tediosa de lo esperado".

El acuerdo programático ya decía Feijóo que está "muy avanzando". La reunión se produce en medio de informaciones sobre supuestas cesiones de consejerías a los de Abascal que sendos lados niegan. En teoría, los nombres se abordarán una vez se culmine el acuerdo programático, por lo que el acuerdo aún podría prolongarse hasta después de Semana Santa.

Los miembros del equipo negociador de Vox han sido la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís; el portavoz nacional de Economía, Energía y Desregularización de Vox, José María Figaredo; el portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero, así como el portavoz en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle.

En representación del PP han acudido el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, y habría estado presente el secretario general del PP, Miguel Tellado, que no ha acudido este miércoles a la sesión del Congreso de los Diputados para desaplazarse a Mérida.

Según informan fuentes de Vox, la reunión se ha centrado "exclusivamente en las medidas políticas a adoptar", sin que en ella se haya hablado de vicepresidencias, consejerías o cualquier puesto en la administración autonómica, ya que estas cuestiones "quedarán para tratar una vez se alcance un acuerdo sobre el programa político", determinando plazos de cumplimiento y garantías de ejecución.

Según señala Vox, la negociación "medida a medida" implica el compromiso de seguridad en las calles, vivienda accesible, fin del "despilfarro" de dinero público y "bajadas masivas" de impuestos; prioridad de los españoles en sanidad; fin de Mercosur y el Pacto Verde, así como de las políticas de sustitución demográfica.

Además, Vox reclama poner a la "familia en el centro de todas las políticas", y contar con una "Agenda España frente a las imposiciones de la Agenda 2030", así como la reindustrialización de España y medidas que frenen el éxodo de los jóvenes de su patria, poner fin al "adoctrinamiento en las aulas", y el rechazo de los acuerdos alcanzados por el PP y el PSOE en Europa.

Tanto el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, como miembros del equipo negociador de Vox, han convocado a las 16:00 horas a los medios de comunicación para ofrecer más detalles de esta negociación.

Legalidad y competencias, claves para aterrizar las ideas de Vox

Una de las claves del acuerdo es ver cómo se aterrizan estas cuestiones, que podrían ser contrarias a la ley o, incluso, extralimitar las competencias que tiene asignadas la Junta de Extremadura.

Otra incógnita es ver cómo se va a articular el marco de pactos impuesto por Génova, que, entre otras cosas, reclama a Vox que garantice la "estabilidad" de la región comprometiéndose a aprobar los Presupuestos de toda una legislatura.

Aunque la cuestión que más interés mediático ha suscitado es cómo entrarán los de Abascal en el Ejecutivo. En Bambú ya tienen decidido que entrarán en el Gobierno de Extremadura –igual que en los gobiernos de Aragón y Castilla y León– y Génova no pone impedimentos, siempre y cuando el reparto de consejerías sea "proporcional". La presidenta en funciones, María Guardiola, tampoco pone reparos, al menos en público.

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