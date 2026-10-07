Lorena Castell, Eduardo Casanova y Elena Furiase destinan los 3.000 euros del premio de Congelados a la Fundación Apoyo Positivo

Los concursantes del equipo de Lorena Castell en Congelados reciben con alegría la noticia de su victoria. Los 3.000 euros de su premio irán destinados a la Fundación Apoyo Positivo. "Luchan contra el estigma de las personas con VIH", explica Eduardo Casanova.

Lorena Castell, junto a Eduardo Casanova y Elena Furiase; Miki Nadal con la ayuda de Rosa López y Belinda Washington, y Silvia Abril, que ha contado con Agustín Jiménez e Iñaki Urrutia, se la han jugado en el programa de hoy de Congelados, el nuevo concurso de laSexta presentado por Àngel Llàcer.

Todos han tenido que sufrir en esa cámara de congelación, sin mover un solo músculo, mientras les han tirado huevos, les han golpeado con un guante de boxeo, les han lanzado iguanas o metido la cabeza en una urna con cucarachas.

Lorena Castell decide jugar la final, a pesar de tener la opción de que fueran sus contrincantes quienes hicieran frente a los retos... y ¡resultan vencedores de la noche!

Eduardo Casanova explica por qué han decidido destinar los 3.000 euros del premio a la Fundación Apoyo Positivo: "Lucha día a día contra el estigma de las personas con VIH, que a día de hoy viven silenciadas. ¡No al estigma!".

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