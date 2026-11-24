Cientos de personas participan en una manifestación convocada por el comité de huelga de los profesores de la educación pública no universitaria de la Comunidad de Madrid

Los detalles El Ministerio de Educación ha enviado un requerimiento al Ejecutivo regional advirtiendo de que, en caso contrario, acudirá a la Justicia contencioso-administrativa.

El Ministerio de Educación considera que las órdenes dadas por la Comunidad de Madrid para asegurar la "neutralidad ideológica" en los centros educativos públicos exceden la función de "impartir directrices organizativas" y generan "desconfianza" hacia los profesores con el fin de disuadirles de ejercer su derecho constitucional a la huelga, así como su libertad de expresión.

Por ello, la Secretaría de Estado de Educación ha exigido al Ejecutivo regional de Isabel Díaz Ayuso que "que deje sin efecto y retire" dichas instrucciones. Lo ha hecho en un requerimiento al que ha tenido acceso laSexta en el que advierte de que, en caso contrario, el Ministerio acudirá a la Justicia contencioso-administrativa.

*Noticia en ampliación.

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