Los detalles El presidente de EEUU tiene acciones de la tecnológica valoradas entre 11 y 62 millones de dólares y, desde el anuncio de la vuelta del CEO, las acciones se han disparado.

Hillary Clinton ha calificado como un escándalo de seguridad nacional y uso de información privilegiada el regreso de Jensen Huang a Nvidia, facilitado por la intervención de Donald Trump. El expresidente estadounidense afirmó haber sido decisivo en el retorno de Huang, asegurando que convenció a la junta directiva de la tecnológica. Trump, quien posee acciones en Nvidia valoradas entre 11 y 62 millones de dólares, podría haber ganado hasta 15 millones con la subida de las acciones tras el anuncio. Los demócratas investigarán un posible conflicto de intereses, mientras que la empresa niega riesgos para la seguridad nacional.

¿Escándalo de seguridad nacional? Sí. ¿De uso de información privilegiada? Sí. Para la excandidata presidencial y exsecretaria de estado, Hillary Clinton, no hay dudas: el regreso de Jensen Huang a Nvidia tras la intervención de Donald Trump es un escándalo de múltiples dimensiones. Así fue cómo presionó el presidente estadounidense durante 48 horas para conseguir su objetivo.

El propio Trump ha asegurado que su papel ha sido decisivo en el regreso del director ejecutivo de la tecnológica. "Bueno, hablé con ellos, digámoslo así. Y los convencí. Yo hice el trato", ha declarado el republicano a la 'CNBC'.

Tanto es así que ha admitido que fue él mismo quien habló con la junta directiva del gigante tecnológico. Trump ha reconocido que movió sus hilos para que Jensen Huang recuperara las riendas de Nvidia. "Creo que la Junta ha actuado con mucha responsabilidad; otra Junta se habría opuesto y, en mi opinión, habría sido un desastre", ha manifestado Trump.

Según las palabras del propio mandatario, habría sido una intervención política al más alto nivel. Telefonazos, presiones y movimientos en la sombra de miembros del Gobierno estadounidense para "restablecer el orden".

"La Junta recibió información de altos cargos del Gobierno de Estados Unidos y está convencida de que la reincorporación del señor Huang no supone ningún riesgo para la seguridad nacional", señala el comunicado de la empresa.

Así han buscado orden bursátil. Y es que Trump tiene acciones en Nvidia valoradas entre 11 y 62 millones de dólares. Además, desde el anuncio de la vuelta de Huang las acciones se han disparado.

"Hay apariencia de corrupción. Claramente, el presidente Trump quiere tener unas reglas para él y sus amigos y otras para los demás", ha afirmado la senadora demócrata por Nueva York, Kirsten Gillibrand. Los demócratas van a abrir una investigación por un posible conflicto de intereses. Además, según 'Financial Times', con la remontada de Nvida en bolsa Trump podría haber ganado hasta 15 millones de dólares.

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