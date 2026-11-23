La JEC expedienta a Bolaños por vulnerar "la neutralidad política" La Junta Electoral Central (JEC) ha abierto un expediente sancionador al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por vulnerar "la neutralidad política" en período electoral en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros. La JEC apunta a su intervención el 13 de noviembre en la rueda de prensa del Consejo de Ministros para informar sobre la aprobación de diversas disposiciones relativas a la creación de plazas judiciales y fiscales. Añade que el ministro no se limitó a exponer el contenido de dichas medidas, sino que "efectuó valoraciones positivas de la gestión desarrollada durante la legislatura, calificando los avances realizados como indiscutibles y las reformas emprendidas como la mayor transformación de la justicia en décadas". EFE Compartir en X

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Óscar López defiende que el Gobierno de Sánchez "es el único en Europa que defiende regular la IA" El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez es el único en Europa que defiende la regulación de la inteligencia artificial (IA) y ha advertido que, si tras las elecciones se pierde esta voz, "todo lo demás es libertad de mercado". Así lo ha expresado en el Ateneo de Madrid durante un encuentro con representantes del mundo de la cultura como el hispanista Ian Gibson, la cantante Rosa León, el actor Pepe Viyuela, la periodista Nieves Concostrina, escritores, poetas, directores de cine, diseñadores y productores. López ha explicado que en estos momentos hay una batalla mundial entre la regulación y la desregulación de la IA y que España ha defendido, en minoría y en todos los foros, la necesidad de regularla. "La buena noticia es que hemos conseguido que el mundo entero coincida en que hay que regular las redes sociales para proteger a los menores, ante los miles de suicidios, de casos de acoso, de suplantación de niñas y de pornografía infantil", ha subrayado. EFE Compartir en X

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La JEC expedienta a Bustinduy por declaraciones tras el Consejo de Ministros La Junta Electoral Central ha estimado parcialmente la denuncia del Partido Popular contra el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy Amador, por sus declaraciones durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 10 de noviembre. El PP denunció a Bustinduy por unas alusiones que hizo a las "realizaciones y "logros del Gobierno y por "críticas dirigidas al Partido Popular y a sus dirigentes", estando ya en campaña electoral. Concretamente, habló sobre "la motosierra de Feijóo" y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Solicitó así "la retirada de las manifestaciones denunciadas de los canales oficiales, la incoación del correspondiente expediente sancionador y que se recuerde a los miembros del Gobierno su deber de neutralidad". Compartir en X

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La Junta Electoral de Valencia una lona racista de Vox La Junta Electoral de Zona de Valencia ha estimado la denuncia presentada por el PSOE y Compromís contra Vox por la colocación de una lona con contenido racista en un edificio del centro de Valencia y ha ordenado su retirada. En base al artículo 55.2 de la LOREG, la Junta Electoral recuerda que "los partidos solo pueden colocar carteles y otras formas de propaganda electoral, aparte de los lugares especiales gratuitos facilitados por los ayuntamientos, en los espacios comerciales autorizados". En este sentido, alega que "no se ha justificado que la lona en cuestión esté ubicada en un espacio comercial autorizado". La lona llevaba este mensaje: "¿Qué España quieres? Que regresen los nuestros o que invadan otros", con fotografías de migrantes llegando a España. Compartir en X

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Vivas pide el voto para Feijóo porque supondrá "la salvación de Ceuta y Melilla" El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha defendido este lunes en Melilla que "defender Ceuta y Melilla es defender España" y ha reclamado el apoyo electoral para Alberto Núñez Feijóo, al que ha presentado como la alternativa política que puede garantizar el futuro de ambas ciudades. En un acto público organizado por el Partido Popular de Melilla, ante cientos de asistentes, Vivas ha llegado a definir la llegada del líder popular a La Moncloa como "la salvación de Ceuta y Melilla", frente a lo que considera años de abandono por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. El dirigente ceutí ha contrapuesto el significado de las papeletas de ambos candidatos en las elecciones del próximo 29 de noviembre. "La papeleta de Sánchez representa el abandono, la mentira y la sumisión a Marruecos", mientras que la de Feijóo, según ha afirmado, simboliza "la claridad, el compromiso y la defensa" de las dos ciudades españolas del norte de África y de la soberanía nacional. Durante su intervención, Vivas ha presentado al presidente nacional del PP como "una ventana abierta, una luz para salir del túnel" y una oportunidad para conseguir "una España mejor para todos". A su juicio, un Ejecutivo presidido por Feijóo situaría a Ceuta y Melilla entre sus prioridades políticas y les garantizaría una atención específica desde el Gobierno central. Europa Press Compartir en X

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Así se reparte el voto por profesiones Faltan pocos días para que se celebren las elecciones generales y casi todas las encuestas anticipa una victoria de la derecha. De todas las que se han publicado, llama la atención ver cómo, dependiendo de la profesión, se puede intuir a quién se va a votar. De esta forma, según los datos del CIS recogidos por 'El País', se observa que más de un tercio de los jubilados y pensionistas piensan votar al PSOE, siendo este el único grupo donde el bloque de la izquierda gana por décimas. 👉 Puedes leer aquí la noticia completa. Pensionistas con el PSOE, estudiantes con el PP y policías con Vox: así se reparte el voto por profesiones Compartir en X

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Felipe González dice que si explica en público por qué no puede votar a este Gobierno "perderán millones de votos" El expresidente del Gobierno Felipe González ha señalado que si explica públicamente por qué no puede votar al actual Gobierno de Pedro Sánchez, "perderán millones de votos más" y que no va a pedir que voten a "otros". Además, ha contestado al exministro socialista José Bono que "se lo piense él" después de que le haya pedido que recapacite su decisión de votar en blanco. Así y sobre el hecho de que Bono le haya dicho que se vuelva a pensar su intención de votar en blanco en las elecciones del próximo 29N y apoye al candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, González ha recalcado que "se lo vuelva a pensar él" y que "por favor lo haga en serio y mire lo que ha sido su responsabilidad como ministro de Defensa". También le invita a mirar a Bildu, así como a una amnistía "autoconcedida" y señalada "después de decir que no". "Por favor, ¿que me lo piense yo? Que se lo piense él y los que nos rodean de los abajo firmantes, que se lo piensen, y que si no se lo van a pensar que se callen, y si no se quieren callar, que no me hagan hablar porque no quiero entrar en campaña en la última semana. No quiero porque es mi partido, el mío, el que nos está llevando a este basurato", ha remarcado. Europa Press Compartir en X

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Bustinduy pide el voto católico para Frente Amplio ante un Vox "profundamente" insolidario El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha destacado este lunes que Vox tiene una posición "profundamente contradictoria con los valores cristianos" por su insolidaridad, y ha llamado al voto de los creyentes porque la izquierda de Frente Amplio es la que se alinea con los principios católicos y "la justicia social". "¿Cómo puede alguien que se considera católico votar a Vox, votar a la ultraderecha?", se ha preguntado en un vídeo en X, en el que ha remarcado la posición del partido de Santiago Abascal contra los migrantes, las ayudas sociales, el blindaje en la Constitución de los derechos de las personas con discapacidad o contra la protección de las familias numerosas. Ha afirmado el portavoz de campaña de Frente Amplio que la "defensa de los ricos" y la "metabolización del racismo" que encarna Vox "es propia de sociedades anglosajonas protestantes" y no de sociedades católicas como la española, en donde, en su opinión, "siempre ha primado la comunidad, lo colectivo, el afán por el otro y el cuidado a los más débiles". EFE Compartir en X

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