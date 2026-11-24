A la salida de los juzgados, Íñigo Errejón explicaba su breve declaración en la causa del rescate de Air Europa. Asegura que la citación se debía a una pregunta parlamentaria de 2020 y explica que con ella solo quería interesarse por el combustible de los aviones y el cambio climático.

Hoy se podía volver a ver a Íñigo Errejón a la salida de los juzgados, aunque en este caso no era por la denuncia de la actriz Elisa Mouliáa, sino porque había sido citado para declarar como testigo en la causa sobre el rescate de Air Europa.

La declaración del exdiputado duraba apenas dos minutos. El juez ha querido saber si sospechaba algo sobre el rescate a propósito de una pregunta parlamentaria que hizo Errejón en 2020 sobre la compañía aérea.

Errejón dice que su pregunta no tenía nada que ver con el rescate de Air Europa, que no participó de la decisión y que su pregunta parlamentaria pretendía interesarse por el combustible que quemaban los aviones y por el cambio climático.

El propio Errejón reconocía ante los medios no saber "muy bien" lo que hacía en esta causa: "En esto ni pincho ni corto".

La denuncia de Elisa Mouliáa, cerca de un momento decisivo

El 1 de diciembre, la sala que lleva el caso de la denuncia de Elisa Mouliáa por presunta agresión sexual decidirá si sienta a Errejón en el banquillo o si cierra el caso.

A pocos días de este momento decisivo, Errejón cree que "va a ir bien": "Afortunadamente, con el tiempo todo el mundo ha ido entendiendo de qué ha ido esto", comenta el expolítico, que sostiene haber dicho "siempre la verdad" y asegura estar "tranquilo y con toda la confianza".

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