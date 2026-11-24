Las cifras El porcentaje de IVE que se hacen en la sanidad pública varía según el territorio. En Cantabria o Galicia representan más del 80% realizados, mientras que en Madrid o Andalucía no llegan al 1%.

El Gobierno ha llevado al Tribunal Constitucional la medida de la Comunidad de Madrid sobre el concebido no nacido, al considerar que choca con el derecho al aborto voluntario. Aunque este derecho está garantizado en la sanidad pública, un informe del Ministerio de Sanidad revela que ocho de cada diez abortos en 2025 se realizaron en centros privados. De las casi 108.000 interrupciones del embarazo, solo 24.000 ocurrieron en centros públicos, aunque más del 82% contaron con financiación pública. La accesibilidad varía según la región, con Cantabria y Galicia destacando por su alto porcentaje de abortos en centros públicos, mientras que Madrid y Andalucía apenas alcanzan el 1%. Estas regiones, junto con Baleares, no han completado el registro de objetores, crucial para organizar los equipos médicos.

El Gobierno ha recurrido al Tribunal Constitucional la medida de la Comunidad de Madrid del concebido no nacido, al considerar que entra en conflicto con el derecho al aborto voluntario de las mujeres. No es la primera vez que se pone en un brete el derecho al aborto y este mismo martes el Ministerio de Sanidad ha publicado un informe sobre la situación en la que se encuentra.

Porque, aunque sobre el papel el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) está garantizado en la sanidad pública, la realidad es otra. Según dicho informe, ocho de cada diez abortos realizados en 2025 se practicaron en centros privados.

De las casi 108.000 interrupciones del embarazo realizadas, apenas 24.000 se practicaron en centros públicos. Pese a todo, más del 82% de las IVE realizadas en España contaron con financiación pública (88.877 en total).

Diferencias según el territorio

Además, aunque el derecho es el mismo en toda España, ejercerlo en la sanidad pública sigue dependiendo, y mucho, de dónde vivas. En Cantabria o Galicia, por ejemplo, más del 80% de los abortos se realizaron en centros públicos, mientras que en Cataluña fue el 55,7%.

Sin embargo, en cuatro comunidades autónomas no llega ni al 1%. Entre ellas están Madrid y Andalucía, donde se realizaron el 0,6% y el 0,4% en la sanidad pública, respectivamente. Además, junto con Cataluña, son los territorios donde más IVE se hicieron, representando más de la mitad del total de España.

Precisamente la Comunidad de Madrid y Andalucía, junto con Baleares, siguen sin completar el registro de objetores. Una herramienta clave para que los jefes de servicio sepan el personal que sí está dispuesto a practicar un aborto y cuál no, y así poder organizar los equipos y garantizar las intervenciones en la sanidad pública.

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