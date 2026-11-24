El presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez, participa en un mitin en Huesca por las elecciones generales del 29 N, este martes.

Los detalles El actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cerrado la jornada con un acto de campaña en Barcelona junto a Salvador Illa y la afluencia de seguidores ha sido tan alta que han colgado el cartel de "lleno total". Ha llegado con una camiseta en la que se podía leer: "Más que un mitin" y "cultura o censura".

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y candidato del PSOE, ha mostrado un gran optimismo en su campaña electoral, destacando una "remontada histórica" de cara al 29N. En un mitin en Huesca, Sánchez ha enfatizado la importancia de la movilización ciudadana, afirmando que nunca había visto algo similar. Ha instado a los votantes a no quedarse en casa, con el objetivo de vencer a la derecha representada por el Partido Popular y Vox. En Barcelona, ante 10.000 personas, Sánchez ha subrayado la necesidad de un "voto útil" para optimizar el apoyo a la izquierda, prometiendo entenderse con otras fuerzas de izquierda después de las elecciones. Además, ha destacado la importancia de la participación de mujeres y jóvenes, luciendo una camiseta con mensajes de "Más que un mitin" y "Cultura o censura".

De hablar de una "remontada histórica" de cara al 29N en un mitin en Huesca, a darse un verdadero baño de masas en Barcelona. Así ha sido la jornada de este martes para el actual presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

Porque, cuando quedan solo unos días para que los ciudadanos acudan a votar, Sánchez ha dado el do de pecho, mostrando un gran optimismo. "Nunca he visto una movilización así", ha clamado Huesca para hablar de "una remontada histórica": "El 29N, que se vayan preparando", ha dicho.

Es más, considera que el PSOE ganará tanto en el Congreso como en el Senado, al tiempo que ha pedido "más movilización para llegar más lejos": "Que nadie se quede en casa". Porque lo más importante de este domingo es ganar a la derecha del Partido Popular y Vox, que llegará para imponer su "involución" al estilo de Donald Trump.

Y quizás, el optimismo de Sánchez viene precisamente de esa movilización ciudadana. Porque, solo unas horas después, hasta 10.000 personas han acudido a un acto junto al president de la Generalitat para escucharlos.De hecho, quedaban horas para el arranque de este mitin y ya se habían completado los asientos para seguirlo. Ante la presencia de cientos de personas a las puertas del lugar, Sánchez ha hecho parte de su intervención en plena calle. Para que todos escucharan.

Primero ha dado las gracias por la "movilización", para después decir: "Necesitamos la fuerza de las mujeres y de los jóvenes. Animo a votar el próximo 29N".

A la Fira de Barcelona-Montjuïc, el socialista ha llegado luciendo una camiseta con doble mensaje. En el delantero se puede leer: "Más que un mitin". En el de la parte de atrás: "Cultura o censura". Además, ha portado una senyera en mano.

Voto útil: "Después ya nos entenderemos con las izquierdas"

También desde Huesca, el primer mitin de este martes en el que Sánchez ha tomado la palabra; el presidente del Gobierno ha llamado al "voto útil" para "optimizar el voto" en la izquierda.

Sabe que esta idea puede causar malestar entre las filas de Frente Amplio, pero considera que en "provincias como en Huesca solo hay que votar al PSOE", si se quiere "votar frente a la negrura de PP y Vox".

Además, tiene una solución para este posible enfado de FA. "Después" ya se entenderá el PSOE "con las izquierdas", porque él es un "político que siempre" ha querido "unir a la izquierda".

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