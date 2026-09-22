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La sorpresa de Miki Nadal al ver a Karina en el equipo de Lorena Castell: "¡Dónde te has metido!"
En la segunda entrega de Congelados en laSexta los concursantes son Karina, Silvia Abril, Roberto Brasero, María José Suárez, Miki Nadal, Daniel Diges, Adriana Abenia, Lorena Castell y Ricky Merino.
Vuelve el concurso en que quedarse completamente inmóvil puede convertirse en la clave para ganar y en el que los participantes tienen que poner a prueba sus nervios de acero porque solo los más fríos consiguen superar el reto.
En esta nueva entrega de Congelado', los capitanes Lorena Castell, Silvia Abril y Miki Nadal encabezan tres equipos que se enfrentan a situaciones de lo más inesperadas: Silvia Abril junto a Roberto Brasero y María José Suárez; Miki Nadal con Daniel Diges y Adriana Abenia; y Lorena Castell junto a Karina y Ricky Merino.
"¡Dónde te has metido!", reacciona Miki al ver a Karina entrar al plató. "No sabes la que te tienen liada aquí", le advierte el colaborador de Zapeando, mientras que Àngel Llàcer le deja claro lo que le espera: "No sabemos lo que va a pasar, lo que sabemos es que vas a sufrir mucho".
*¿Te perdiste Congelados, el nuevo concurso de Àngel Llàcer? Ya puedes volver a verlo en atresplayer.
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