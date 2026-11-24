Los detalles "Le dan una manzana o media y un vaso de agua para desayunar, un poquito de pasta para comer y poquita cosa para cenar. No puede dormir porque mantienen las luces encendidas", ha explicado su abogada.

Un joven de 22 años de Barcelona lleva 11 días detenido en un centro del ICE en Georgia, EE.UU., tras ser arrestado en Florida mientras ayudaba a un amigo con una mudanza. Estudiante de ADE, su universidad le canceló el visado sin previo aviso al cambiar las clases a modalidad online, dejándolo sin residencia legal. En el centro de detención, sufre condiciones deplorables: con luces encendidas todo el tiempo, recibe escasa comida y apenas puede dormir. La Generalitat y Exteriores siguen el caso, condenando las políticas migratorias de EE.UU. Su familia desea su regreso inmediato, ofreciendo costear su viaje.

Lleva 11 días en un centro de detención para migrantes. Solo se sabe que es un chico de Barcelona de 22 años que estaba estudiando la carrera en Estados Unidos. Los agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) le detuvieron en Florida. La universidad le había cancelado el visado porque las clases ya no eran presenciales, pero él no lo sabía. Su abogada ha dicho que está sufriendo un calvario, con la luz encendida las 24 horas y pasando hambre.

Sin comida, sin apenas dormir y sin saber cuándo podrá salir. "Le dan una manzana o media y un vaso de agua para desayunar, un poquito de pasta para comer y poquita cosa para cenar. No puede dormir porque mantienen las luces encendidas", ha explicado su abogada, Regina Pitarch.

El chico, de tan solo 22 años, que prefiere no revelar su identidad, lleva ya 11 días retenido en un centro de detención del ICE en Georgia. Estudiaba Administración y Dirección de Empresas (ADE) desde hacía cuatro años y tenía el visado vigente hasta 2029.

"La universidad, sin darle un preaviso, le dio de baja la residencia justificando que como él estaba dando clases solo online ya no le era permitido extender su residencia allí", ha señalado la abogada de Extranjería del joven. Fue detenido el 13 de noviembre en Florida, mientras ayudaba a un amigo con una mudanza. "Le dijeron que firmara unos documentos para una deportación voluntaria", ha apuntado Pitarch.

Desde entonces, permanece en un centro de internamiento en condiciones lamentables. Desde Exteriores y la Generalitat han asegurado seguir el caso muy de cerca y han condenado la brutalidad del ICE y las malas políticas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Estamos ante una política migratoria de los Estados Unidos que es completamente indigna, es indigno todo este tema de los centros de retención de ICE", ha afirmado Jaume Duch, conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat de Cataluña.

Mientras, la familia del joven catalán se ha ofrecido, incluso, a costear el viaje de vuelta. Solo quieren que vuelva a casa cuanto antes y poner fin a esta horrible pesadilla.

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