El contexto Con una extensión de 160 páginas, los diarios contienen pocas referencias directas a los acontecimientos del pontificado de Francisco o a los funcionarios del Vaticano.

Una nueva recopilación de los diarios privados del fallecido papa Francisco revela que experimentó una crisis espiritual de dos años desde 2021, enfrentándose a tentaciones del diablo y dilemas sobre el ejercicio del poder en la Iglesia católica. Durante su pontificado, Francisco tuvo visiones del diablo y del infierno, y luchó contra la tentación de manipular a los demás. El cardenal Víctor Fernández, colaborador cercano, organizó los diarios, que ofrecen una visión inusual de la fe del pontífice, enfocándose en su vida espiritual. Los escritos destacan sus visiones y su convicción de que Dios le hablaba a través de sueños. Además, Francisco expresó opiniones sobre cardenales y reflexionó sobre su propia elección como papa.

Una nueva recopilación de los diarios privados del fallecido papa Francisco, publicada este martes, revela que atravesó una crisis espiritual de dos años a partir de 2021, durante la cual se sintió tentado por el diablo y se enfrentó al dilema de cómo ejercer el poder dentro de la Iglesia católica.

Francisco, quien encabezó la Iglesia durante 12 años hasta su fallecimiento en abril de 2025, experimentó visiones del diablo y del infierno, y luchó contra la tentación de tratar a los demás "como marionetas", según se desprende de los diarios y los comentarios que los acompañan. El volumen no especifica a quién pudo haber tratado el difunto pontífice como a una marioneta.

"Todo estaba mezclado con cuestiones de gobierno, presiones sobre las decisiones que debía tomar, además de aridez y desolación", escribió Francisco en una entrada de diciembre de 2022 en la que describía su crisis.

Considerado un reformador que intentó abrir al mundo una Iglesia tradicionalista y rígida, Francisco se topó con una resistencia inusualmente fuerte a su pontificado por parte de cardenales conservadores, quienes temían que diluyera las doctrinas firmes de la Iglesia.

El cardenal Víctor Fernández, estrecho colaborador de Francisco, recopiló los diarios —los primeros de un papa que salen a la luz pública desde la década de 1960— y los organizó en un volumen, añadiendo sus propios comentarios.

El difunto papa "terminó reconociendo que fue la peor prueba que lo atormentó... y que sentía estar en una batalla constante para no caer en esta seducción demoníaca", escribió Fernández.

Francisco y su visión del diablo: "No puedo olvidar la potente aspereza de su voz"

'El diario privado del papa Francisco' reúne las anotaciones que Francisco —de origen argentino y el primer papa proveniente de las Américas— escribió en una pequeña libreta de planificación a partir de 1992.

Estos diarios ofrecen una visión inusual y sorprendente de la fe y las luchas internas del fallecido pontífice. La mayoría de los papas recientes han dejado instrucciones de que sus documentos sean incinerados tras su muerte, aunque algunos escritos de Juan Pablo II, papa entre 1978 y 2005, fueron posteriormente dados a conocer al público. El último papa cuyos diarios fueron publicados póstumamente fue Juan XXIII, fallecido en 1963.

Fernández, también argentino y a quien Francisco nombró en 2023 para dirigir el poderoso dicasterio doctrinal del Vaticano, no presenta el diario completo, sino que ofrece extractos organizados por temas.

Con una extensión de 160 páginas, los diarios contienen pocas referencias directas a los acontecimientos del pontificado de Francisco o a los funcionarios del Vaticano. Se centran, en cambio, en la vida espiritual del pontífice, incluyendo su convicción de haber visto al Diablo y la entrada al Infierno, así como el hecho de que dios le hablaba a través de sus sueños.

Una anotación de enero de 2021 —al comienzo de lo que el propio pontífice describió como una crisis espiritual— enumera tres ocasiones a lo largo de su vida en las que creyó haber visto al Diablo; una de ellas, ya siendo papa, durante una reunión con funcionarios vaticanos.

"No puedo olvidar la potente aspereza de su voz", escribió Francisco en la anotación sobre esta última visión: "El Señor me brindó la oportunidad de abandonar aquella reunión y, de ese modo, me liberó".

"Anoche vi la entrada al Infierno. Me asomé para mirar un poco y me aterrorizó"

Las entradas del diario comienzan en diciembre de 1992, cuando el futuro Francisco —entonces conocido como Jorge Mario Bergoglio— era obispo auxiliar de Buenos Aires. Se extienden hasta agosto de 2024, aproximadamente ocho meses antes de su fallecimiento a los 88 años.

Al referirse a la crisis espiritual de Francisco, Fernández relata un encuentro con el papa en 2023, durante el cual otro obispo le preguntó por qué no reprendía a un funcionario vaticano —cuyo nombre no se menciona— que había estado hablando mal de él en público.

"(Francisco) respondió explicando que sentía con fuerza en su corazón que Dios no quería que él se convirtiera en un titiritero que utiliza y manipula a las personas según su propia conveniencia", señala Fernández.

En una anotación de junio de 2018, Francisco relata haber tenido una visión del Infierno: "Anoche vi la entrada al Infierno", escribió. "Me asomé para mirar un poco y me aterrorizó". "Tomé el rosario como arma", escribió Francisco, refiriéndose al objeto de oración católico. "Doy gracias al Señor por esta ayuda».

Francisco, sobre el papa León XIV: "Es un hombre irreprochable"

El diario hace referencia directa a algunos acontecimientos del pontificado de Francisco, incluida su controvertida visita a Chile en 2018, cuando el entonces papa fue duramente criticado por desestimar denuncias de abusos sexuales y encubrimiento contra un obispo en aquel país.

Más tarde, Francisco pidió disculpas y convocó a los obispos del país a Roma, donde todos presentaron su renuncia, en un gesto sin precedentes. "Devastado por la situación en Chile", escribió Francisco en una entrada de 2021. "Me resultó difícil admitir lo que ocurrió en Chile; no creí que fuera tan grave".

Fernández también relata comentarios de Francisco sobre algunos altos cargos, entre ellos el cardenal estadounidense Robert Prevost, quien en mayo de 2025 fue elegido sucesor de Francisco y se convirtió en el papa León. Según afirma Fernández, Francisco describió a Prevost como "un gran pastor, un misionero generoso y un hombre irreprochable".

Francisco también expresó opiniones amables sobre el cardenal guineano Robert Sarah y el cardenal alemán Gerhard Müller, dos de sus críticos más declarados. Dijo que Sarah poseía "una refinada sensibilidad espiritual" y que Müller, "aunque parece agresivo, es un buen hombre", según Fernández. En cuanto a su propia elección como papa, Francisco realizó una sencilla anotación en el mes de julio.

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