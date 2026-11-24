Los detalles En su declaración ante el juez, que ha realizado por videoconferencia, Cintia Rocho ha ratificado lo que ya sostuvo en su declaración ante la Guardia Civil, que Sáenz de Tejada le dijo que la magistrada que investigaba al hermano de Sánchez "era un grano en el culo" y que "a palos aprende el burro".

Cintia Rocho, presunta integrante del clan de los Rochos, ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, en el 'caso Leire'. En su testimonio, realizado por videoconferencia debido a amenazas recibidas, afirmó que el exjuez Luis José Sáenz de Tejada le sugirió "eliminar" a la magistrada Beatriz Biedma, quien investigaba al hermano del presidente del Gobierno. Rocho aseguró que frenó la propuesta al interpretar que implicaba daño físico. Además, negó conocer a Leire Díez y Javier Pérez Dolset. Aunque no puede aportar audios de Sáenz de Tejada, presentó pantallazos de sus conversaciones por Facebook. Durante el interrogatorio, Sáenz de Tejada, defendiéndose a sí mismo, protagonizó momentos de tensión con el juez Pedraz.

Cintia Rocho, presunta integrante del clan de los Rochos, ha ratificado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, instructor del 'caso Leire', que el exjuez Luis José Sáenz de Tejada le habló de "eliminar" a la magistrada Beatriz Biedma, que investigaba a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

En su declaración como testigo, que ha realizado a través de videoconferencia tal y como se le propuso desde la Audiencia Nacional después de que pidiese protección policial tras asegurar que había sido amenazada, ha explicado que Sánez de Tejada le llamó en diciembre de 2024 para trasladarle que la jueza Biedma era "un puto grano en el culo, que a palos aprende el burro" y que "había que eliminarla".

Una petición que ha asegurado que ella frenó porque "no estaba para darle palos a nadie", y es que ha destacado que ella entendió que se refería a "hacerle daño físico". Este episodio forma parte de la investigación sobre la presunta trama que, según las pesquisas, habría intentado boicotear causas por corrupción que afectan al PSOE y al Gobierno.

Por otro lado, ha dejado claro que ella no conoce ni ha hablado "con Leire Díez ni Javier Pérez Dolset", señalando que la anotación de la agenda de la "fontanera" del PSOE que se hizo pública, en la que se podía leer "jueza de Badajoz. La Celsa, heroína o gitano", fue la pieza que le faltaba para atar cabos.

En concreto, ha reconocido que se sintió identificada al ver "la Celsa", aunque ha asegurado que nunca le habían llamado así.

Rocho ha explicado que no puede aportar los audios que tiene de Saénz de Tejada porque "cambia el teléfono todos los meses". Sin embargo, ha destacado que hizo pantallazos de la conversación que tuvieron por Facebook y se los pasó a su teléfono actual. Unos pantallazos que aportó y que constan en el informe que hizo la Guardia Civil.

Por su parte, Sáenz de Tejada, que ha estado presente en el interrogatorio defendiéndose a sí mismo, ha protagonizado algunos momentos de tensión con el juez Pedraz, que ha considerado improcedentes varias de sus preguntas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.