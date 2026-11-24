¿Qué ha dicho? El candidato del PP se lo ha pedido concretamente a los socialistas "de verdad", esos que sienten "que les han expropiado su partido" para que, cuando gane, puedan reconstruir el PSOE.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha solicitado "votos prestados" a los socialistas que sienten que su partido ha sido expropiado, instándolos a unirse a él para derribar "el muro que Pedro Sánchez ha levantado". En un mitin en Alicante, Feijóo ha enfatizado la urgencia de actuar y ha asegurado que gobernará para todos los españoles. También ha apelado a los socialistas discrepantes con Sánchez, pidiéndoles un voto de confianza para reconstruir un partido decente. Además, ha criticado al Gobierno por su "hipocresía en materia de feminismo" y ha prometido expulsar a extranjeros que cometan delitos sexuales.

Alberto Núñez Feijóo ha pedido "votos prestados". Más concretamente se los ha pedido a los socialistas "de verdad", esos que sienten "que les han expropiado su partido" para que apuesten por él y derribe "el muro que Pedro Sánchez ha levantado".

Una afirmación que ha realizado el líder del PP desde un mitin este martes en Alicante, donde ha vuelto a recalcar que no se pueden fiar y que "no hay un segundo que perder": "Os propongo salir a la calle, explicad a la gente que vamos a derribar el muro que Sánchez ha levantado para dividirnos".

"A los que nos votan siempre le estaremos agradecidos. A los que no nos votan, que no se preocupen, porque también gobernaremos para ellos porque gobernaré para todos los españoles como tiene que hacer un presidente del gobierno de España", ha afirmado.

Eso sí, también ha tenido palabras para los indecisos, especialmente los socialistas discrepantes con Sánchez. A ellos les ha pedido un voto de confianza: "A esos socialistas de verdad, a esos socialistas que se dan cuenta que les han tomado el pelo, que les han expropiado su historia, que les han expropiado su partido, que han ocupado un partido de más de un siglo, les pido ese voto prestado"

"Ese voto prestado les vendrá bien, primero a España, pero también a ellos, que podrán reconstruir un partido decente", ha añadido al respecto.

Por otro lado, el candidato 'popular' también ha aprovechado que este miércoles es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para "recordar la hipocresía en materia de feminismo de este Gobierno".

Según ha dicho, esa hipocresía se materializa en: "1.400 violadores beneficiados, tuvo un acosador en Moncloa, prostitutas contratadas en instituciones". "Machismo, inseguridad y corrupción". Pero también en que los referentes feministas de Sánchez son personas como Ábalos, Koldo o Salazar.

Tras estas acusaciones, ha prometido que el PP expulsará a los "extranjeros que cometan delitos de agresión sexual". "En España no habrá sitio para personas que no respeten a mujeres o al colectivo LGTBI". "La izquierda no es capaz de hacerlo. Este Gobierno ha fallado a las mujeres", ha sentenciado.

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