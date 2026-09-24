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El mensaje de Iñaki Urrutia a los que bajan del tren con media vida en maletas y se ponen a hablar por teléfono

Hay una escena capaz de sacar de quicio a cualquiera, pero más a Iñaki Urrutia: bajar del tren cargado de bultos y, justo en mitad del andén, ponerse a hablar por teléfono tranquilamente.

El mensaje de Iñaki Urrutia a los que bajan del tren con media vida en maletas y se ponen a hablar por teléfono

Alfonso Arús muestra en la sección de 'zascasz el último viral de Iñaki Urrutia donde el cómico carga contra esas personas que, después de bajar del tren cargadas de maletas y bultos, deciden ponerse a hablar por teléfono justo cuando más gente intenta avanzar.

"Hay una gente maravillosa de la que se habla poco", ironiza Urrutia en su cuenta de TikTok, donde describe a quienes, "cuando bajan del tren y van cargados, cuanto más mejor, son los que deciden ir con el teléfono".

El cómico denuncia que estas personas terminan "creando tapones", "bajando lento" y "armando follón". "Esa gente se merece una hostia", sentencia el humorista.

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