Los detalles En el último Consejo de Ministros antes de las elecciones, el Gobierno ha aprobado el permiso de diez días laborables de duelo por fallecimiento, el permiso de nacimiento de 20 semanas, la reducción de los ratios en escuelas, rebajas fiscales a los autónomos, ayudas al transporte y el impuesto a la banca.

A cinco días de las elecciones, el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, enfrenta varias batallas. Primero, con el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, sobre la aceptación de los resultados electorales. También hay tensión con el expresidente Felipe González, quien ha votado en blanco, y dentro de Moncloa con sus socios por las medidas sociales aprobadas, como permisos laborales y rebajas fiscales. Desde el PP y la patronal acusan al Gobierno de electoralismo, mientras que la ministra Yolanda Díaz niega estas acusaciones. El ministro Pablo Bustinduy defiende las medidas hasta el último momento antes de las elecciones.

Faltan cinco días para votar y el presidente del Gobierno y candidato del PSOE, Pedro Sánchez, tiene abiertas varias batallas. La primera con el candidato 'popular', Alberto Núñez Feijóo. Sánchez duda de si aceptarán el resultado electoral del domingo en caso de que el PP no sea la fuerza más votada.

Batalla también con el expresidente socialista Felipe González, que dice que ha votado en blanco. Sánchez le ha contestado que a la ultraderecha se le frena votando en rojo. Y batalla también dentro de Moncloa, con sus socios, ya que el presidente del Gobierno se ha apuntado el tanto con las medidas sociales que ha aprobado este martes.

En el último Consejo de Ministros antes de las elecciones, el Gobierno ha aprobado una cascada de medidas, entre ellas el permiso de diez días laborables de duelo por fallecimiento y el permiso de nacimiento de 20 semanas. Pero también la reducción de los ratios en escuelas, rebajas fiscales a los autónomos, ayudas al transporte y el impuesto a la banca.

Cuando han preguntado al Gobierno si es lo que corresponde a cinco días de las elecciones, la portavoz, Elma Saiz, ha contestado: "Estamos en plena legislatura y estamos gobernando".

Mientras, desde el PP han llegado acusaciones de electoralismo. "En plena semana electoral. Todo tiene un tufo electoralista", ha afirmado Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso. Pero la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha negado ese electoralismo hasta tres veces en la 'Cadena SER'.

También ha llegado este reproche desde la patronal. "Un retroceso democrático que para arañar un puñado de votos se utilice el Consejo de Ministros como tómbola electoral", ha dicho Lorenzo Amor, vicepresidente de la CEOE.

laSexta ha preguntado al PP qué hará con estas medidas si termina gobernando. El secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, ha expresado: "Me niego a seguirle el juego al Gobierno". Cree que a las puertas de las elecciones "estas medidas son papel mojado".

Mientras, el ministro de Derechos Social, Pablo Bustinduy, ha defendido jugar hasta el último minuto: "Hasta el último momento, en todas partes, ante quien haga falta, estoy en política para defender el derecho de los trabajadores". Hasta el último minuto de esta batalla electoral.

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