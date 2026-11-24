Los detalles Además, la Comisión Europea (CE) también avisa del "riesgo de incumplimiento material" también en 2027 y ha reclamado ajustes para evitarlo.

La Comisión Europea (CE) ha amenazado este martes con abrir un expediente a España en primavera por superar el techo de gasto pactado con las instituciones de la Unión Europea para 2026, al tiempo que avisó del "riesgo de incumplimiento material" también en 2027 y ha reclamado ajustes para evitarlo.

"Si se confirma basándose en los datos oficiales en primavera del año próximo, la Comisión Europea preparará un informe bajo el artículo 126.3 del Tratado evaluando el cumplimiento con el criterio de deuda. Esto podría llevar a la apertura de un procedimiento por déficit excesivo", dijo el comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, ante el pleno de la Eurocámara.

En una comparecencia ante los eurodiputados antes de presentar los informes del llamado Semestre Europeo en una rueda de prensa, añadió que aquellos Estados miembros que están en riesgo de incumplir las reglas fiscales "deberían tomar las medidas necesarias en sus presupuestos para 2027".

El Ejecutivo comunitario publicó este martes sus análisis de la situación fiscal de los Estados miembros del bloque que, en el caso de España, en esta ocasión no incluye una opinión detallada, puesto que el país no ha presentado aún un borrador presupuestario. Por ello, se basa en los datos disponibles y las previsiones macroeconómicas publicadas la semana pasada por el Ejecutivo comunitario.

Desvío de 5.100 millones

Bruselas calcula que España cerrará este año con un desvío de la senda fiscal acumulado desde 2024 equivalente al 0,9% del PIB, una vez tenida en cuenta la flexibilidad para el gasto en defensa.

Supera el límite del 0,6% que contemplan las reglas presupuestarias y la diferencia de tres décimas equivale, en términos absolutos, a unos 5.100 millones de euros. El desvío es mayor que el desfase del 0,45% que Bruselas anticipó en mayo.

La institución atribuye el incremento de los últimos meses principalmente a los paquetes de ayudas adoptados desde entonces por la crisis en Oriente Medio, pero también al mayor gasto público derivado del aumento de las plantillas de empleados públicos en las comunidades autónomas.

Además, las estimaciones de la Comisión Europea cubren todas las medidas de gasto y de ingresos hasta el 3 de noviembre, por lo que no tienen en cuenta el impacto de las aprobadas en los últimos Consejos de Ministros.

De confirmarse el desvío con los datos oficiales de 2026, y sumado a una deuda pública que supera con creces el umbral del 60% del PIB que fijan los tratados, esto derivaría en un análisis específico de las finanzas públicas españolas que, en última instancia, podría desembocar en la apertura de un expediente por déficit excesivo la próxima primavera.

Llegado ese punto, el Ejecutivo comunitario evaluará si procede la apertura de un expediente teniendo en cuenta también otros factores, como el carácter temporal o no del desvío del gasto, las medidas adoptadas hasta entonces o la existencia o no de unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) por el Gobierno que resulte de las elecciones generales de este domingo.

Riesgo también en 2027

Con respecto a 2027, Bruselas también advierte de que España se encuentra en "riesgo material de incumplimiento", puesto que augura un desvío acumulado de la senda fiscal todavía mayor, equivalente al 1,3% del PIB, e insta al Gobierno a adoptar los ajustes necesarios para evitarlo.

"Se espera que España y Eslovenia estén en riesgo de incumplimiento material del incremento del gasto neto recomendado en 2027 y, por tanto, se les invita a adoptar las medidas necesarias dentro del proceso presupuestario nacional para garantizar que la política fiscal de 2027 esté en línea" con la senda fiscal pactada, señala el documento.

Además de España, están en riesgo de incumplir el techo de gasto el año próximo Eslovenia —que también lo rebasaría este año—, Países Bajos, Lituania, Luxemburgo y Malta, así como Alemania y República Checa, aunque estos dos últimos no sobrepasarían los umbrales que podrían dar lugar a un expediente.

Por otro lado, Bruselas ha decidido dar un paso más en los procedimientos por déficit excesivo abiertos a Bulgaria y Hungría por considerar que no han tomado medidas para corregir sus desfases, mientras que Rumanía y Finlandia, que también tienen un expediente abierto, estarían en riesgo de incumplir. Por el contrario, Chipre, Dinamarca, Estonia, Grecia, Irlanda, Suecia, Letonia y Portugal respetarían en 2027 las reglas comunitarias.

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