Agustín Jiménez explica en su monólogo por qué pasear al perro te convierte en "el camello del barrio"

Agustín Jiménez repasa en 'El Club de la Comedia' las situaciones más surrealistas de tener una mascota, desde los madrugones para sacar al perro hasta los gatos "que van de porros y de coca".

"¿Quién no tiene un perro?", comienza Agustín Jiménez en este monólogo recuperado de 'El Club de la Comedia', antes de desmontar la imagen idílica del mejor amigo del hombre. "Un animal simpatiquísimo que te da besos a lengüetazos que te está diciendo: 'Vengo de lamer los culos de todo el barrio'".

El humorista también se mete con los dueños que salen a pasear al perro a cualquier hora: "O lo sacas vestido con un pijama o con un chándal encima, a lo mejor no te deja fumar en casa y aprovecha para darte cigarros, ¡que pareces el camello del barrio!".

Los gatos tampoco se libran de sus bromas. "¿Qué le pasa al gato? Va de porros. Va de coca", asegura, mientras juega con la idea de las personas que acumulan varios felinos en casa.

Y para cerrar, Jiménez pone el foco en otra mascota inesperada: el loro. "¿Que eres un pirata ahora?", pregunta entre risas, antes de recordar que el pico de estos animales puede ser incluso más peligroso de lo que parece: "Parece la uña de mi cuñado".

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