¿Qué ha dicho? "Me siento profundamente conmocionada de que imágenes que pertenecen a mi intimidad más absoluta puedan exhibirse y utilizarse con fines comerciales", lamentó Pelicot, que cree que la iniciativa de la editorial constituye "una nueva forma de violencia".

Gisèle Pelicot, símbolo de la lucha contra la violencia sexual tras el juicio por las violaciones a las que fue sometida por su marido, ha emprendido acciones legales contra una editorial que difundió imágenes y vídeos íntimos sin su autorización. La editorial utilizó este material para promocionar un ensayo que cuestiona su condición de víctima. Pelicot, profundamente conmocionada, denunció esta acción como una nueva forma de violencia. Su abogado, Christophe Bigot, presentará dos denuncias: una por la difusión de imágenes sin consentimiento y otra por la publicación del libro que la describe como cómplice de los abusos. La editorial Tinbad, que publica el ensayo, ha sido criticada por vulnerar principios éticos y morales.

Gisèle Pelicot, convertida en símbolo de la lucha contra la violencia sexual tras el juicio por las violaciones a las que fue sometida drogada por su marido, anunció este lunes que emprenderá acciones legales contra una editorial que difundió imágenes y vídeos íntimos suyos sin su autorización para promocionar un ensayo que cuestiona su condición de víctima.

"He luchado para recuperar mi dignidad y mi libertad. No permitiré que nadie me las arrebate", declaró a la cadena BFMTV, en un mensaje en el que expresó su indignación por el uso comercial de imágenes pertenecientes a su esfera más privada. La iniciativa de la editorial constituye "una nueva forma de violencia", mantuvo Pelicot al denunciar que se utilice su intimidad como reclamo publicitario.

"Me siento profundamente conmocionada de que imágenes que pertenecen a mi intimidad más absoluta puedan exhibirse y utilizarse con fines comerciales", declaró la mujer. Ella se convirtió en un referente internacional con el juicio contra su exmarido, Dominique Pelicot, condenado en diciembre de 2024 a 20 años de prisión por drogarla durante años para que otros hombres abusaran sexualmente de ella mientras permanecía inconsciente. Otro medio centenar de hombres fueron condenados en el mismo juicio a penas de entre tres y 15 años de prisión por abusar de ella.

La mujer también criticó el contenido del ensayo, que describe escenas de las agresiones sexuales que sufrió y ofrece una interpretación de su vida que considera inaceptable, ya que el libro sugiere que pudo ser cómplice de los abusos de los que fue víctima. "Hoy vuelvo a encontrarme humillada, expuesta y herida. ¡Como si la experiencia del juicio no hubiera sido suficiente!", lamentó.

Pelicot, "devastada" por estos hechos

Su abogado, Christophe Bigot, explicó a BFMTV que presentará dos denuncias: la primera se refiere a la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento con fines exclusivamente comerciales, y la segunda tiene que ver con la publicación de un libro que cuestiona su condición de víctima.

"Está devastada por lo ocurrido. Creo también que esto afecta a toda su familia", señaló el abogado, que calificó los hechos de vulneración de la ley y de una quiebra de los principios éticos y morales. Para despertar interés por un libro de la psicoanalista Sabine Prokhoris, la editorial Tinbad envió sin permiso fotos y vídeos pornográficos de Gisèle Pelicot a varios medios de comunicación.

Esta obra, cuya fecha de publicación prevista era el 26 de noviembre, pretende presentar a la víctima de las llamadas "violaciones de Mazan", por el pueblo donde vivía la pareja, como una "exhibicionista" que engañó a la justicia y a los medios, desveló el semanario satírico Le Canard Enchaîné. La autoproclamada editorial subversiva Tinbad es la editora de "Emprises, les impasses d'une success story" (Relaciones de dominación: los callejones sin salida de una historia de éxito), una especie de panfleto antifeminista de Prokhoris, quien dedica un capítulo a Pelicot.

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