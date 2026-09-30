El terror de Lorena Castell al sentir una serpiente en el cuello: "¡Me ha chupado la cara!"

Lorena Castell, Miki Nadal y Ana Fernández se enfrentan a una de las pruebas más aterradoras de Congelados: una serpiente alrededor del cuello mientras intentan permanecer completamente inmóviles.

Lorena Castell, Miki Nadal y Ana Fernández entran en el congelador y se encuentran con una decoración de jungla, rodeados de ramas, vegetación y sonidos de animales que ya anticipan que la prueba no va a ser sencilla. Ángel Llàcer congela a los concursantes y, de pronto, comienza a caer una intensa lluvia desde el techo. Los tres terminan completamente empapados mientras diferentes animales de plástico aparecen para intentar poner a prueba su capacidad para permanecer inmóviles.

Pero lo peor todavía está por llegar. Las luces se apagan y los concursantes se encuentran cara a cara con una serpiente. Una experta se acerca a ellos y coloca el animal alrededor de sus cuellos. "Si me ponen eso, me muero", asegura Pilar Vidal al ver cómo la serpiente se queda enganchada a Lorena Castell y comienza a acercarse a su cara.

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