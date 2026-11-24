¿Qué están diciendo? Feijóo afirma sentir "inquietud" por las urnas de cartón puestas en el consulado español en Buenos Aires para que voten quienes hayan conseguido la ciudadanía por la 'ley de nietos'.

A menos de una semana de las elecciones del 29N, la tensión política aumenta. El PP cuestiona el censo electoral, mientras Pedro Sánchez critica que no aceptarán resultados si no suman para gobernar. Sánchez acusa a la oposición de buscar excusas, como cuestionar el voto por correo. Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo del PP critican el sistema electoral, sugiriendo manipulación por parte de Sánchez. Desde la izquierda, se defiende la legalidad del sistema electoral español, considerado garantista. La polémica se intensifica con las urnas de cartón en Buenos Aires, generando inquietud en el PP sobre la limpieza electoral.

A menos de una semana de las elecciones del 29N, la tensión entre partidos empieza a palparse en el ambiente. Dirigentes del PP del máximo nivel están poniendo en duda el censo electoral. Del lado socialista, la sorpresa la ha dado Pedro Sánchez al afirmar que si el PP y Vox no suman para gobernar, no aceptarán el resultado electoral.

El presidente del Gobierno ha pedido a la oposición que no ponga excusas si la izquierda gana las elecciones. "Empezaron con el censo, luego hablaron del voto por correo. Están en ponerse la venda antes de la herida", ha clamado este martes por la tarde en un mitin en Huesca.

Incluso ha pronosticado que, si eso ocurriera, las derechas no lo aceptarán. "Que el PP y Vox si no suman, no van a aceptar el resultado electoral. Y esto es muy grave", ha lanzado en una entrevista en 'RNE'.

El PP cuestiona el sistema electoral

De hecho, este mismo martes el PP ha vuelto a su estrategia de cuestionar la fiabilidad del sistema electoral. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado en 'COPE' que antes "todo íbamos siempre a elecciones sabiendo exactamente cuál era el censo. Ahora no sabes si por la 'ley de nietos', de abuelos, de primos, por las regularizaciones, van a votar un millón más o 150.000 menos".

Para los 'populares', estas dudas están justificadas por el historial de Sánchez. "Con los antecedentes de modificación de sus primarias y de las cortinas donde metía las urnas para ganarle a sus compañeros, con el señor Koldo en la cárcel, el que tutela los avales, junto con el señor Ábalos, junto con el resto de compañeros que iban en aquel Peugeot que resulta que era un Mercedes...", ha aseverado Alberto Núñez Feijóo, en 'Onda Cero'.

El presidente del PP ha dejado esta reflexión final: "Comprenderá usted que el señor Sánchez y la limpieza electoral son dos conceptos contradictorios".

Se trata de un ejercicio de cuestionamiento sincronizado a la que se suman todos. Cayetana Álvarez de Toledo ha aseverado que Sánchez "vio que el pueblo no lo iba a elegir y dijo: 'Voy a elegir yo al pueblo. Voy a manosear el censo electoral y vamos a ver qué pasa ahí'".

Por su parte, el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha preguntado si el presidente "aceptará el resultado electoral o está haciendo trampas o están intentándolo absolutamente todo para aferrarse al poder".

Críticas de la izquierda

Alimentar esas dudas es algo que el PP lleva haciendo en las últimas elecciones. Algo que les reprocha el Gobierno. Su portavoz, Elma Saiz, ha calificado en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de "intolerable que se cuestione el sistema electoral de nuestro país, que es uno de los más garantistas del mundo".

Mientras que desde Frente Amplio, Emilio Delgado ha lanzado una pregunta a los 'populares': "Yo creo que es exigible a la oposición plantearle si va a aceptar el resultado o se van a poner un gorro de bisonte y se van a ir al Capitolio".

Polémica por las urnas de cartón

Ha asegurado que poner en duda la legalidad de los comicios es el modus operandi habitual que aplica la derecha. Si bien es una maniobra que ya ha llevado a cabo el PP, gran parte de esta nueva batalla por la limpieza del sistema tiene su origen en Argentina, concretamente en el consulado español en Buenos Aires.

Allí se han colocado unas urnas abiertas de cartón donde algunos ciudadanos han podido depositar su voto, lo que ha generado "inquietud" a Feijóo y le ha servido para airear la sombra de un posible pucherazo.

"Obviamente, me provoca inquietud que en mi país haya urnas de cartón en los consulados ante posibles ciudadanos a los que se les otorgó la nacionalidad, pero que no cumplen la ley de nacionalidad y el derecho a voto. Esto no había pasado nunca en nuestro país", ha sostenido Feijóo.

No obstante, ha asegurado tener "fe en los cónsules de nuestro país". "Sigo teniendo fe en que los cónsules blinden los votos que se emiten en las urnas de los consulados y que esas urnas de cartón, que no sé muy bien para qué se ponen, estén bien supervisadas", ha añadido.

Explicación de las urnas

Esas urnas sirven para recoger y custodiar por separado los votos de las personas que obtuvieron la nacionalidad por la 'ley de nietos'. Una mujer ha contado a laSexta que "nos separaron a las personas que obtuvimos la nacionalidad por la 'ley de nietos'".

Como explica el jefe de Tribunales de laSexta, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ordenó que estos votos se custodiaran aparte porque adoptó una medida cautelar. Si la sentencia finalmente volviera a incluirlos en el censo, esos votos se tendrían en cuenta en el resultado electoral.

El Gobierno se defiende y para Sánchez las preocupaciones del líder de la oposición son simples excusas ante "la masiva participación que está habiendo en el voto exterior".

Por su parte, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha asegurado que es la tónica habitual de la derecha y que "parece que les renta poner en cuestión el sistema electoral y la democracia".

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