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Acusaciones de "tongo" en Congelados por el favoritismo de Àngel Llàcer con Elena Furiase: "Si no le doy los puntos, Lolita me mata"

La objetividad del presentador de Congelados es puesta en cuestión por los equipos de Miki Nadal y Silvia Abril cuando Àngel Llàcer decide otorgar sus puntos a Elena Furiase, hija de Lolita, su compañera en Tu cara me suena.

Acusaciones de "tongo" en Congelados por el favoritismo de Àngel Llàcer con Elena Furiase: "Si no le doy los puntos, su madre me mata"

A pesar de ser una de las concursantes que antes decidió levantarse de su silla y abandonar su posición de 'congelada' cuando vio aparecer a las cucarachas, Elena Furiase es la elegida de Àngel Llàcer a la hora de llevarse los puntos que el presentador de Congelados otorga por decisión propia a los concursantes.

"Porque lo ha pasado realmente mal, ha tenido capacidad de aguante y si no se los doy, su madre me mata", justifica el 'showman'.

"Van a decir que es enchufe", responde ella. "¡Tongo!", se escucha gritar a algún que otro concursante. "Si no hubiesen sido cucarachas... estaba aguantando muy bien", defiende la actriz, hija de Lolita.

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