Silvia Abril repite victoria en Congelados: "Los 3.000 euros van a la Fundación DASYC"

El equipo de Silvia Abril se impone en una final de infarto tras la eliminación de Pilar Vidal, que pierde todos sus cubitos al levantarse del susto pensando que iban a caer bichos del techo.

Tras una final de infarto, el equipo de Miki Nadal, formado también por Sofía Cristo y Pilar Vidal, se queda sin victoria. La periodista ha perdido todos sus cubitos, y los papeles, después de levantarse del susto al pensar que podían caerle bichos del techo, un movimiento que ha sido decisivo para el resultado final.

Los puntos pasan directamente al equipo de Silvia Abril, que consigue proclamarse ganador de Congelados por segunda vez. Una nueva victoria que además tiene premio solidario: los 3.000 euros se destinan a la Fundación DASYC. "Una fundación que está trabajando para seguir ayudando a las poblaciones afectadas por la DANA en Valencia", explica la cómica en el plató.

*Puedes volver a ver el programa completo de Congelados en atresplayer.com.

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