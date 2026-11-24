El debate, a partir de las 23:00 horas

El Especial El Objetivo con motivo de este debate arrancará a las 23:00 horas. El cara a cara tiene lugar cinco días antes de la llamada a las urnas. Así, laSexta continúa con su programación especial para la cita electoral, siendo la cadena de los debates y manteniéndose fiel a su compromiso de informar.