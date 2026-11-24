laSexta Debate
Debate Colau (FA) y Albiol (PP) cara a cara en laSexta, en directo | La vivienda centra el cara a cara entre los candidatos de Frente Amplio y Partido Popular
Ana Pastor planteará preguntas y moderará la conversación. Ada Colau y Xavier García Albiol confrontarán y explicarán sus propuestas y las de sus correspondientes partidos para las elecciones generales.
El debate, a partir de las 23:00 horas
El Especial El Objetivo con motivo de este debate arrancará a las 23:00 horas. El cara a cara tiene lugar cinco días antes de la llamada a las urnas. Así, laSexta continúa con su programación especial para la cita electoral, siendo la cadena de los debates y manteniéndose fiel a su compromiso de informar.
Cara a cara entre Ada Colau y Xavier García Albiol
Este martes, Ada Colau, candidata de Frente Amplio para las elecciones generales del 29 de noviembre, y Xavier García Albiol, cabeza de lista del PP por Cataluña, debaten en laSexta en un cara a cara moderado por Ana Pastor.