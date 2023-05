Rosa López vuelve a su barrio de origen junto a Albert Espinosa en el programa El camino a casa. En su recorrido por la zona, el polígono Almanjáyar de Granada, la artista reconoce que mintió en el currículo que mandó a Operación Triunfo e inventó otro "muy idílico" que nada tenía que ver con la realidad.

"Me encanta que estemos aquí porque si me muero, me muero tranquila", desvela la cantante, que desea que la gente conozca de dónde viene y justifica aquellas mentiras "por una buena causa". "Yo luchaba por ese sueño que empezó aquí", recuerda.

"Volver aquí es una cuenta pendiente que tenías", reflexiona Espinosa, algo con lo que López se muestra de acuerdo. "Es agridulce porque me da mucha rabia que mis sueños empezaran en esta zona, y que acaben pasando muchos años y tenga que volver ahora".