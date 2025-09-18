Zapatero y Puigdemont se reúnen este jueves para desbloquear los Presupuestos

Sí, pero Son muchas las incógnitas que rodean al encuentro, pues fuentes conocedores de este han descartado a laSexta que vaya a tener lugar en Suiza. Sí apuntan a que la cita servirá de termómetro de las relaciones cada vez más tensas entre Junts y el PSOE.

PSOE y Junts se reúnen este jueves convirtiendo la jornada en una fecha clave para la estabilidad y continuidad de la legislatura de Pedro Sánchez. Si bien se conoce que será un encuentro que mantendrán el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el expresident catalán, Carles Puigdemont, todavía se desconoce el lugar donde tendrá lugar. De hecho, fuentes conocedoras del asunto ya han descartado a laSexta que se vaya a producir en Suiza.

Si bien son muchas las incógnitas que rodean a la cita, como la hora en la que se celebrará, se conocen los temas que estarán sobre la mesa. Según ha podido confirmar esta cadena, Zapatero y Puigdemont conversarán sobre la relación de ambos grupos, así como las negociaciones para seguir alcanzando los compromisos adquiridos por Sánchez con los neoconvergentes para convertirse en presidente del Gobierno. En definitiva, un termómetro de unas relaciones cada vez más tensas.

Entre ellos, estarían el implantar el catalán en la Unión Europea (UE) y la aplicación total de la ley de amnistía. No obstante, las competencias en materia migratoria también podrían abordarse en la cita de este jueves, pues el encuentro llega justo antes del debate sobre el traspaso a Cataluña. Una cuestión que no cuenta con el beneplácito de Podemos, con los que desde Junts han mostrado su disposición a tratar el asunto. En este sentido, los neoconvergentes critican que parece que prefieren que las gestione el Partido Popular (PP).

Las advertencias de los neoconvergentes

Más allá de estos asuntos, tampoco es baladí la necesidad que tiene Moncloa de Junts en el Congreso de los Diputados. Y es que desde que empezó este curso político los neconvergentes han aunado sus siete votos a los del PP y Vox, como fue el caso de derrota parlamentaria con la reducción de la jornada laboral. De hecho, hace semanas que los de Puigdemont advierten a los socialistas, tanto a nivel nacional como catalán, de posibles consecuencias si no no se alinean sus discursos en la región, Madrid y Suiza.

Prueba de ello, la advertencia que Míriam Nogueras espetó a Sánchez este miércoles en la sesión de control. "Mientras ustedes bloquean el cumplimiento de los acuerdos, los problemas se van a haciendo más grandes. Puede que usted no se dé cuenta porque le vemos más preocupado por otras cosas", aseguraba la de Junts, ante la que el socialista se mostró optimista: "Tanto España como Cataluña están viviendo uno de los mejores momentos de las últimas décadas. Este Gobierno está comprometido con Cataluña", zanjaba desde el escaño.

"No vale el bla, bla, bla: lo que queremos son hechos"

Respuesta que no valió a la neoconvergente que reprochó a Sánchez que "no vale el bla, bla, bla. Lo que queremos son hechos", al tiempo que le corrigió subrayándole que "no es el mejor momento económico de la historia". Por eso, "la pregunta es, señor Sánchez: ¿Cree que usted podrá seguir gobernando?".

Entonces, un Sánchez lejos del pesimismo mostró su "máxima voluntad de cumplir con los acuerdos de Bruselas y, por tanto, sí". "Contamos con el aval del Constitucional a la ley de amnistía, esperamos que esa amnistía se pueda aplicar a todas aquellas personas que se vieron de una manera o de otra involucradas en los hechos del año 2017", destacó el presidente del Gobierno.

Los Presupuestos, en el horizonte

De este modo, el compromiso desde Moncloa parece claro, al contrario de los detalles de la cita sobre la que la prensa ha ido preguntando toda la mañana. Por ejemplo, el ministro de Transformación Digital y líder de los socialistas madrileños, Óscar López, se ha limitado a asegurar que "cuando haya algún acuerdo", así como que "no es fácil" gobernar estando "en minoría". Eso sí, no olvida destacar que pese a ello el suyo "es un Gobierno estable".

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, también ha sido cuestionado por el asunto dejando una pista sobre qué podrían abordar este jueves Zapatero y Puigdemont, asegurando el "el sentido de esa reunión" serían los Presupuestos Generales del Estado. De hecho, sobre ellos ha subrayado que la idea es que "sea algo más social", siendo esta la razón por la que están "hablando con los diferentes grupos políticos".

Entonces, el periodista le ha repreguntado si no es posible encontrarse con los grupos en el Congreso de los Diputados, ante lo que ha destacado que "se puede hacer de diferentes maneras". De hecho, para Torres "en este momento lo relevante es saber si esas cuentas caminan y son más positivas de las que tenemos en vigor". Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha limitado ha destacar la "discreción" y la "confianza" necesaria para las negociaciones.