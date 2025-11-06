Víctor Manuel, a Gonzo, en Salvados: "Encuentro igualmente patéticos a Abascal y a Blas Piñar, son dos imbéciles"

Víctor Manuel lleva décadas reflexionando sobre el concepto de patria en sus letras y en su fuero interno y esto es lo que opina de quienes se erigen como sus salvadores. Lo cuenta el próximo domingo, en Salvados.

Canta lo que piensa y piensa como canta. Víctor Manuel habla de manera visceral en Salvados en cuanto Gonzo saca el tema de la patria y de aquellos que -antes y ahora- se autoproclaman sus protectores.

Así lo decía ya en su tema 'Esto no es una canción' que escribió allá por 1983: "Cuando hablen de la patria no olviden que es mejor sentirla a nuеstro lado que ser su salvador".

Más de cuatro décadas más tarde, el presentador del programa de laSexta no puede evitar establecer ciertos paralelismos con lo que sucede en la actualidad y el "nuevo auge de la extrema derecha" y así se lo hace saber en esta entrevista que mantiene con el cantautor.

"Encuentro igualmente patéticos a Abascal y a Blas Piñar. Son dos imbéciles. No hay nada ahí detrás, solo un cascarón vacío", responde Víctor Manuel.

Sobre esta temporada de Salvados

Esta temporada de Salvados arrancó con un maestro de ceremonias inconfundible: El Gran Wyoming. Tras su apertura, el programa fue sumando invitados de renombre, entre ellos Elvira Lindo y Antonio Muñoz Molina, reafirmando su apuesta por voces con mirada propia.

En estas primeras emisiones, el espacio ha regresado a heridas aún abiertas de la historia reciente de España: el accidente del Alvia en 2013, la misteriosa deserción de varios boinas verdes de la COE en 1994 o la ejecución de Xosé Humberto Baena en los estertores del franquismo.

Además, Salvados ha sacado a escena el casi olvidado Caso Goodyear en nuestro país y se ha adentrado en el mundo de las estafas telefónicas, donde cada llamada puede esconder una trampa.