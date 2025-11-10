Ábalos y Koldo piden personarse como acusación particular contra Leire Diez por "gobernar su defensa jurídica en beneficio del PSOE"

El contexto Las defensas habrían tenido conocimiento, a través de medios de comunicación, de que la presunta fontanera del PSOE aseguró que podía controlar y modificar la línea argumental de las mismas.

Las defensas del exministro de Transportes José Luis Ábalos y de su exasesor Koldo García, han solicitado al juez instructor de la causa contra Leire Diez la personación como acusación particular. En ambos casos alegan haberse sentido perjudicados por las actuaciones llevadas a cabo por la presunta fontanera del PSOE.

Según ha podido saber laSexta estos hechos se han producido después de que las defensas hayan tenido el conocimiento, a través de medios de comunicación, de que Diez, en distintas reuniones, "habría reconocido tener bajo su control o asesoramiento la defensa de distintas personas investigadas en diferentes procesos", entre las que se encontraban Ábalos y García, con el fin de "gobernar su defensa jurídica en beneficio del PSOE".

Del mismo modo, y tal y como han señalado los abogados, durante dichas conversaciones Diez habría manifestado que "encabezaría una operación de inteligencia paralela, uno de cuyos elementos clave sería modificar la línea de defensa" de ambos para de esta forma llegar a un "pacto de no agresión con dicho partido".

Por otra parte, los letrados de García han añadido que en el transcurso de tales conversaciones, Leire Diez habría señalado que la estrategia procesal de Koldo fue "modificada por indicación suya", al tiempo que habría afirmado tener comunicación directa con los anteriores abogados de Koldo y que su defensa "respondía a directrices que ella misma marcaba".

Por último, Leire Díez habría alardeado de "haber conseguido que se apartase al inspector Rubén Eladio", a quien describía como una "persona que pretendía liderar una operación de inteligencia paralela".

