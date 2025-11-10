En libertad los padres de Navarra que presuntamente vendieron a su hija de 14 años para casarla: la joven negó lo sucedido

La otra cara La joven no está escolarizada y fue encontrada por la Guardia Civil ejerciendo la mendicidad. Sus padres mantienen la tutela.

Los padres de Navarra, acusados de vender a su hija de 14 años para un matrimonio forzado, permanecen en libertad y mantienen la tutela de la menor. La decisión judicial se basa en el testimonio de la joven, que negó los hechos, a pesar de pruebas de que no está escolarizada y ejerce la mendicidad. La Guardia Civil informó que la menor fue trasladada a Cataluña para consumar el matrimonio. Sin embargo, la joven afirmó que no es víctima y que vive voluntariamente con quien desea. La causa penal fue archivada, y no hay investigados ni medidas cautelares, generando un clamor social en Navarra. Se espera que la Fiscalía y los servicios sociales investiguen la situación.

Los padres de Navarra que presuntamente habrían vendido a su hija de 14 años a otra familia para que se casase con un chico de 21 años, siguen en libertad y, según ha podido saber laSexta, mantienen la tutela de la menor. La decisión judicial se basa principalmente en el testimonio de la joven, que negó los hechos, y pese a las pruebas de que no está escolarizada y ejerce la mendicidad.

El suceso saltó a los medios este fin de semana, cuando la magistrada archivó la causa tras la declaración de la menor, que negó lo ocurrido. Se había acusado a sus padres de haberla vendido en enero por 5.000 euros y cinco botellas de whisky a una familia de Lleida para que se casase con el hijo, de 21 años.

La Guardia Civil informó de que una vez cerrada la "venta", la menor fue trasladada a Cataluña "donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado". En un comunicado, añadía que la adolescente no estaba escolarizada y fue obligada a ejercer la mendicidad para aportar dinero a la familia que la había comprado.

Se procedió a la detención de los padres de la adolescente, que pasaron a disposición del juzgado de guardia de Tudela (Cataluña). También se arrestó a los padres que presuntamente la habían comprado y al chico con el que se habría casado.

Sin embargo, la joven negó la mayor. Dijo que no es víctima de nada, que sus progenitores no la habían llegado a vender, que no se ha casado con nadie y que vive de forma voluntaria con quien ella quiere.

La joven también argumentó que nadie la ha obligado a practicar la mendicidad, por lo que no se pueden demostrar los hechos recogidos en el atestado policial. Admitió que existió la boda, pero argumentó que ella acudió como invitada, como un rito social que forma parte de su comunidad y que ella no se llegó a casar con nadie.

Todos han sido puestos en libertad, a pesar de que existen pruebas periféricas como que no está escolarizada, que estaba ejerciendo la mendicidad y que otra persona testificó que, efectivamente, la venta y la boda habían ocurrido.

Los cinco detenidos no declararon en sede judicial, por lo que el tercer testimonio no tiene suficiente carga probatoria.

La única voz que se ha escuchado es la de la menor, y eso ha desmontado el caso. La causa penal se ha desactivado, y al final no hay ningún investigado ni medidas cautelares y ella puede vivir donde y con quien quiera.

Tras esta polémica resolución, que ha provocado un clamor social en Navarra, se espera algún movimiento de Fiscalía. También se espera que el Gobierno de Navarra tenga a sus servicios sociales investigando la situación, porque esta menor sigue sin escolarizar.

