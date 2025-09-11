Ángel Víctor Torres admite estar "molesto" por el 'no' a la reducción de la jornada laboral: "Que la ciudadanía saque sus conclusiones"

Los detalles El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática critica el "cinismo" del PP al criticar la presencia de Pedro Sánchez en el estreno de la nueva película de Alejandro Amenábar.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, se pregunta "qué sentido tiene votar en contra" de la reducción de la jornada laboral, un mensaje dirigido a PP, Vox y Junts, reconociendo estar "molesto" por esta derrota parlamentaria y avanzando que volverán a presentar la medida.

"Va a salir", apuesta Torres, que pide a la ciudadanía y a los trabajadores que "tomen nota" ante el rechazo de las tres formaciones en el Congreso. "Hay millones de españoles que creen que esta medida tenía que haberse aprobado", lamenta el ministro.

Para Torres, el PP "antepone una derrota de Sánchez" en el Congreso a sacar una medida que "mejora la calidad de vida de las familias". Sobre los Presupuestos, el ministro afirma que están "trabajando para presentar unas cuentas presupuestarias que van a ser más sociales".