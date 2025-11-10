Vilaplana declaró que durante las llamadas a Mazón en El Ventorro dedujo que "querían que estuviera en algún sitio y él no quiso ir"

Los detalles La transcripción de la declaración de Vilaplana indica que Mazón le dijo el día de la DANA que le reclamaban "por lo de la foto".

El futuro judicial se complica para Carlos Mazón después de las últimas informaciones que se han conocido este lunes sobre el día de la DANA que azotó Valencia el 29 de octubre de 2024. laSexta ha sabido en exclusiva que Mazón fue avisado de urgencia de las inundaciones en Utiel a las 17:37 horas, cuando estaba comiendo en 'El Ventorro'.

En su declaración del tres de noviembre ante la jueza de Catarroja, Maribel Vilaplana afirmó que el entonces president recibió mensajes y llamadas durante la comida. Aseguró que ella no supo de qué trataban ni le escuchó decir nada sobre lluvias, alertas o CECOPI.

Sin embargo, según la transcripción de la declaración a la que también ha tenido acceso laSexta, en un momento dado, hablando con Mazón entendió que "querían que estuviera en algún sitio" al que él no quería ir o "cree que no tiene que ir".

Esta suposición vino tras un comentario de Mazón. Según reza la transcripción, cuando hablaba por teléfono él se levantaba y se iba a otra zona de la sala. Al volver "se sentaba y le decía 'sigamos'", y continuaban su conversación con normalidad.

Una de esas ocasiones, él dijo "es lo de siempre, por lo de la foto". Aunque Vilaplana no supo reproducir la frase exacta de la explicación, "ella interpretó que era algún evento en que querían que él estuviera y decidió no estar".

"Lo recuerda porque ahí hubo otro rifirrafe, en el que ella le dijo 'os habéis vuelto influencers, tenéis una obsesión por los TikToks y por Instagram', ella entendió que querían que estuviera en algún sitio y él no quiere ir o cree que no tiene que ir", reza el texto.

Aunque Vilaplana insistió en que durante toda la comida Mazón estuvo tranquilo y no dio muestras de que hubiese una emergencia, esta afirmación, junto al hecho de que fue avisado de las inundaciones en Utiel cuando seguía en 'El Ventorro', complican los argumentos del president en funciones para sostener que no sabía la dimensión del temporal.

