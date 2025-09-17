El PP amenaza con pedir cárcel para el alcalde del PSOE de Casarrubuelos por colocar la bandera palestina

La letra pequeña El portavoz del PP se escuda en la ley de banderas para alegar que la insignia palestina no es un símbolo oficial: "No se puede poner una bandera que no sea una bandera oficial, institucional".

La polémica en Casarrubuelos surge tras la colocación de una bandera palestina en el Ayuntamiento por parte del alcalde Vicente Astillero, quien busca denunciar el "genocidio en Gaza". El Partido Popular, liderado por Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado la acción, amenazando con solicitar penas de prisión si no se retira la bandera, argumentando que se está utilizando el patrimonio público para fines privados. El portavoz del PP, Javier Romero, sostiene que la bandera no es un símbolo oficial y responde a motivos ideológicos. Astillero defiende su acción apelando a los Derechos Humanos, mientras el PSOE espera que la situación no escale y la bandera permanezca, como ocurrió previamente con la ucraniana.

La ofensiva del PP contra cualquier muestra de apoyo a Gaza no tiene límites. La batalla política encabezada por Isabel Díaz Ayuso ha llegado hasta Casarrubuelos, un municipio de unos 4.000 habitantes en la Comunidad de Madrid.

Su alcalde, Vicente Astillero, colocó la semana pasada una bandera palestina en el balcón del Ayuntamiento, y el PP lo ha denunciado, amenazándole con pedir penas de prisión para él si no la retira.

Astillero defiende que la bandera palestina tiene como único objetivo "denunciar el genocidio en Gaza". Sin embargo, los 'populares' denuncian una supuesta "colonización" del Consistorio. "La denuncia se hace porque no se puede colonizar las instituciones como se están colonizando en España", afirma el portavoz adjunto del PP en Casarrubuelos, Javier Romero.

Por ello, exigen su retirada alegando que se está utilizando el patrimonio público para un bien privado: "Las instituciones son instituciones, no son la casa privada de nadie". Sin embargo, el alcalde se defiende: "Que me digan qué bien privado es, es por los Derechos Humanos".

El portavoz 'popular' se escuda en la ley de banderas para alegar que la insignia palestina no es un símbolo oficial. "No se puede poner una bandera que no sea una bandera oficial, institucional", argumenta Javier Romero, que añade que su colocación responde exclusivamente a motivos ideológicos. De hecho, en la denuncia, el PP habla de Palestina como "un ente".

"Precisamente ideología es lo suyo, lo que hacen ellos", asegura Astillero, lamentando que el PP no asuma el reconocimiento oficial del Estado de Palestina por parte de España, aprobado por el Congreso de los Diputados en 2024. El PSOE espera que la denuncia no vaya a mayores y la bandera palestina, igual que sucedió en 2022 con la ucraniana, pueda quedarse en el balcón del Ayuntamiento de Casarrubuelos.