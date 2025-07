Bruselas pone en duda que la amnistía responda a un "objetivo de interés general" al ser "parte de un acuerdo político"

La Comisión Europea ha expresado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que la ley de amnistía en España no parece responder a un interés general, al ser parte de un acuerdo político para la investidura del Gobierno. Carlos Urraca, abogado del Ejecutivo comunitario, señaló que España no siguió la recomendación de la Comisión de Venecia de dialogar para lograr reconciliación. En el caso que afecta a 35 exaltos cargos de la Generalitat, la CE afirma que no hay un vínculo directo entre las ilegalidades y los recursos de la UE. Sin embargo, el fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Manuel Martín-Granizo, sostiene que el plazo de dos meses es suficiente para investigar el uso de fondos europeos.