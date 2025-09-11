Illa habla sobre su reunión con Puigdemont en Suiza: "Constatamos que tenemos puntos de vista muy distintos de Cataluña"

Andrea Ropero entrevista a Salvador Illa con motivo de la Diada. En este vídeo, el president de la Generalitat habla sobre su reunión con Carles Puigdemont y aprovecha para reclamar "que se aplique en plenitud la ley de amnistía".

Hoy se celebra la Diada en Cataluña y Andrea Ropero ha tenido la oportunidad de entrevistar a Salvador Illa, que en el vídeo sobre estas líneas defiende la convivencia, "que es el bien más preciado que tenemos", y la participación plena, con mensaje a Oriol Junqueras y Carles Puigdemont.

Sobre su reunión con este último, afirma que fue "cordial", si bien "constatamos que tenemos puntos de vista muy distintos de Cataluña". Sin embargo, se muestra "contento" con este encuentro.

Respecto a su cambio de postura sobre ir a ver a Puigdemont desde 2018, el president de la Generalitat señala que la situación actual es muy distinta a la de entonces.

En este punto, aprovecha para reivindicar "que se aplique en su plenitud la ley de amnistía que aprobó el Congreso de los Diputados", que considera "positiva para Cataluña y el conjunto de España".

Sobre si habrá Presupuestos en España, Illa apunta que es "deseable" y que le consta que "el Gobierno está haciendo todo lo que está en su mano para que los haya". En el caso de Cataluña, expresa su confianza en sacarlos adelante, pues "estoy cumpliendo los acuerdos de investidura".

A los críticos dentro de su partido con la financiación singular de Cataluña, Illa asegura que "no es ningún trato de favor", pues "Cataluña lo que quiere es los recursos que les corresponden".

Sin embargo, también se muestra contundente y asegura que "no voy a permitir que me den lecciones de solidaridad" quienes en cuestión de menores no acompañados deciden "desafiar las decisiones que ha tomado el Gobierno".

En este sentido, recuerda que Cataluña es "la comunidad autónoma que más menores no acompañados ha acogido".