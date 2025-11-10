Foo Fighters, Florence + The Machine o Twenty One Pilots: Mad Cool presenta el cartel de su décimo aniversario

Los detalles Los tickets se pueden adquirir mediante preventa o venta general de entradas a partir del próximo 17 de noviembre, a través de la página web oficial del certamen.

El festival de música 'Mad Cool' ha presentado el cartel de su décima edición, que tendrá lugar en el Iberdrola Music, Villaverde, Madrid, desde el 8 al 11 de julio de 2026. En esta ocasión y coincidiendo con el décimo aniversario del certamen, los promotores del mismo contarán con hasta 70 artistas de talla internacional, entre los que se encuentran Foo Fighters, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Lorde, Pulp o Kings of Leon.

Según ha detallado la organización en un comunicado, los interesados tendrán dos formas de hacerse con las entradas: preventa y venta general. En el caso de la venta anticipada podrán acceder a ella los clientes del Banco Santander y los miembros de Mad Cool. Aquellas personas con activos en la entidad financiera, contarán con precios especiales para los pases anticipados y las entradas de día desde el 17 de noviembre a las 10:00 horas hasta el 20 de noviembre a las 9:59 horas. Los miembros del festival tendrán los mismos descuentos, pero a partir del día 17 de noviembre hasta el 20.

Por su parte, aquellos que deseen hacerse con las entradas por medio de la venta general podrán hacerlo a partir del día 20 de noviembre a las 10:00 horas. En cualquiera de los dos supuestos, las entradas deberán comprarse a través de la página web del certamen: www.madcooltickets.com.

Novedades de la edición de 2026

La próxima edición de Mad Cool tendrá algunos cambios respecto a ediciones anteriores. Una de las más destacadas es que se reduce el aforo a 55.000 personas por día para que los asistentes tengan más comodidad. Del mismo modo, la entrada el recinto se retrasará una hora para combatir el calor que suele acompañar a las fechas estivales en Madrid.

Por otra parte, la organización del evento, según ha informado la 'Agencia EFE', llevará a cabo una redistribución del espacio y eliminará uno de los escenarios, así como agrandará las áreas de descanso, restauración y movilidad. También se añadirán más baños, barras y puntos de agua.

Respecto a la programación, al volver a contar con cuatro días de conciertos, la idea de los promotores es tematizar las jornadas para hacerlas más coherentes y distribuir mejor los horarios.

