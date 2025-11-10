Cayetano Rivera estrella su furgoneta contra una palmera y da positivo en alcohol

Estado de la furgoneta y la palmera tras el accidente

Los detalles Los hechos ocurrieron a la salida del Real Club Sevilla Golf sobre las 21.00 horas de la noche de este pasado domingo, cuando el torero perdió el control de la furgoneta que conducía y se estrelló contra una palmera.

El torero Cayetano Rivera Ordóñez sufrió un accidente al estrellarse contra una palmera a la salida del Real Club Sevilla Golf en Alcalá de Guadaíra. Según ABC, Rivera se negó a realizar la prueba de alcoholemia, aunque se encuentra en buen estado de salud. Anteriormente, el 30 de junio, Rivera fue detenido en Madrid tras un altercado en un McDonald's, donde mostró una actitud agresiva con los empleados, lo que llevó a su arresto por presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. No se presentaron denuncias por parte de los empleados, y Rivera fue liberado sin medidas cautelares.

El torero Cayetano Rivera Ordóñez ha sufrido un accidente a la salida del Real Club Sevilla Golf, ubicado en Alcalá de Guadaíra, donde se estrelló contra una palmera. Además, según ha informado ABC, Rivera se negó a que le hicieran la prueba de alcoholemia. Pero según publica El Diario de Sevilla, Rivera acabó haciendo el test y dio positivo en alcohol.

Los hechos ocurrieron sobre las 21.00 horas de la noche de este pasado domingo, cuando el torero perdió el control de la furgoneta que conducía, invadiendo una glorieta ajardinada del club de golf. Rivera acabó impactando contra una palmera, que incluso derribó, informa ABC. Según publica el periódico, Cayetano Rivera se encuentra en buen estado de salud tras el siniestro.

Fue detenido en junio tras agredir presuntamente a unos policías

El torero Cayetano Rivera fue detenido en la madrugada del pasado 30 de junio en el centro de Madrid tras protagonizar un altercado en un restaurante de comida rápida. Según pudo saber laSexta a través de fuentes policiales, la detención se produjo alrededor de las 2:30 de la madrugada en un McDonald's situado en la zona de Atocha.

Según el atestado policial, Rivera se mostró "muy agresivo" con los trabajadores del local, lo que motivó la llamada a la Policía Nacional. A su llegada, los agentes intentaron calmar la situación, pero el diestro habría reaccionado de forma hostil y trató de acometer contra los funcionarios, por lo que fue arrestado por un presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

Fuentes policiales confirmaron que no hubo agresiones físicas ni denuncias por parte de los empleados del restaurante, aunque la actitud del torero fue "claramente agresiva".

Tras su detención, Rivera fue trasladado a dependencias policiales, donde se le tomó declaración. Posteriormente, fue puesto en libertad sin que se decretara ninguna medida cautelar.

