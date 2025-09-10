La sesión, en directo
Sesión de control, en directo | El Gobierno encara su primera derrota del curso político con el 'no' a la reducción de la jornada laboral
La sesión de este miércoles trae consigo el primer cara a cara del año político entre el presidente del Gobierno y el líder del PP, marcada, también, por la declaración de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado.
En paralelo, Begoña Gómez declara ante Juan Carlos Peinado
Mientras los diputados debaten en el Congreso, el juez Juan Carlos Peinado tomará declaración a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
El Congreso dice 'no' a la reducción de la jornada laboral
El pleno del Congreso vetará hoy, con los votos de PP, Vox y Junts, la tramitación parlamentaria de la reducción de la jornada laboral, un proyecto de ley que el Gobierno prevé volver a tramitar próximamente y en cuyo favor han iniciado movilizaciones los sindicatos CCOO y UGT. "Probablemente haya una derrota parlamentaria, pero hay derrotas que se ganan en la calle", ha asegurado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Primer cara a cara Sánchez-Feijóo del año político
Buenos días. Este miércoles se espera una jornada de altísima tensión en el Congreso de los Diputados con la celebración de la primera sesión de control al Gobierno de coalición, que también será el primer cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Los 'populares' interpelarán al propio Sánchez, María Jesús Montero y Félix Bolaños.