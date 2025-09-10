Sesión de control, en directo | El Gobierno encara su primera derrota del curso político con el 'no' a la reducción de la jornada laboral

El Congreso dice 'no' a la reducción de la jornada laboral El pleno del Congreso vetará hoy, con los votos de PP, Vox y Junts, la tramitación parlamentaria de la reducción de la jornada laboral, un proyecto de ley que el Gobierno prevé volver a tramitar próximamente y en cuyo favor han iniciado movilizaciones los sindicatos CCOO y UGT. "Probablemente haya una derrota parlamentaria, pero hay derrotas que se ganan en la calle", ha asegurado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Compartir en X

Primer cara a cara Sánchez-Feijóo del año político Buenos días. Este miércoles se espera una jornada de altísima tensión en el Congreso de los Diputados con la celebración de la primera sesión de control al Gobierno de coalición, que también será el primer cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Los 'populares' interpelarán al propio Sánchez, María Jesús Montero y Félix Bolaños. Compartir en X

