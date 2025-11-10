Gritos racistas, loas a Hitler y estética ultra: así es Núcleo Nacional, el grupo neonazi más activo de Madrid

¿Por qué es importante? El pasado sábado lograron concentrar a 700 personas que recorrieron las calles de Madrid. La manifestación se saldó con tres detenidos y cargas policiales en Atocha.

La manifestación organizada por la organización neonazi Núcleo Nacional, que recorrió las calles de Madrid el pasado sábado, se saldó con tres detenidos, carreras y cargas cerca de la estación de Atocha. Además, sirvió para conocer algunos de los símbolos, cánticos y vestimentas que caracterizan a las personas que pertenecen a este grupúsculo, aunque no se diferencian demasiado de sus predecesores. Aglutinó a 700 personas, entre las que se encuentran fascistas, franquistas, falangistas y nazis.

La mayoría de ellos iban vestidos de negro, algo muy habitual en el mundo ultra. También fue sencillo reconocerles por las dos 'N' entrelazadas y coronadas por una cruz cristiana que lucen en camisetas, pasamontañas, bragas y estandartes. Sus cánticos son más que conocidos y entre ellos se encuentran el 'Cara al Sol' de Falange, "¡Arriba España!", y loas a José Antonio Primo de Rivera. No obstante, no dudaron en evidenciar su racismo con lemas como: "España cristiana y no musulmana" o "Menos menas y más fronteras"; ni su adoración por Adolf Hitler: "¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler!".

En la concentración también se pudo ver a algunos de los rostros más reconocibles de la actual extrema derecha española, como son Isabel Peralta o Alberto Pugilato. La marcha estuvo marcada por las columnas y paso coordinado de sus militantes, que portaban pancartas en los que se podían leer mensajes como "White lives matter" o "Remigración".

Pese a todo, Núcleo Nacional se autodefine como grupo cultivado, cristiano y que fomenta la natalidad y la independencia de las razas. Del mismo modo, combinan el entrenamiento físico y la propaganda ideológica con la que intentan reclutar a jóvenes bajo la promesa de defender España.

