Última hora política, en directo | Tensión entre Bolaños y Tellado: "¿No se conmueven ni un poco con las imágenes de Gaza?"
El Gobierno de coalición se enfrenta a las preguntas de la oposición en plena polémica por la posición del Ejecutivo respecto al genocidio de Israel en Gaza y las protestas de La Vuelta que tuvieron lugar en Madrid en apoyo a Palestina.
Pilar Alegría, a Carazo (PP): "¿En qué burbuja viven?"
La ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, afea que al PP le "remueva más ver cómo se tiran cuatro vallas en Gran Vía que cuando se tira un misil en un hospital en Gaza". "Les mueve la violencia. Es una oposición sin compasión y sin sensibilidad", sentencia.
Robles: "España es un aliado serio de la Alianza Atlántica"
La ministra de Defensa responde a Cuca Gamarra sobre la respuesta del Gobierno a la "provocación rusa". Robles reitera el apoyo del Ejecutivo con Ucrania, reivindicándose como un "aliado serio" en esta causa.
Pepa Millán acusa a Bolaños de "terminar con el Estado de derecho"
Bolaños eleva el tono contra la extrema derecha. "No le permito que diga que el Gobierno fomenta la violencia", asegura el ministro a la portavoz de Vox, que acusaba al Gobierno de "terminar con el Estado de derecho". "Los españoles van a tener que elegir entre socialdemocracia o barbarie", insiste el ministro.
Álvarez de Toledo, contra Bolaños: "Usted a mí me odia"
Cayetana Álvarez de Toledo asegura que el ministro de Presidencia le "odia por su origen". En su intervención, la 'popular' mezcla Gaza, las protestas de La Vuelta. "Somos los hijos y los padres de la paz civil", reivindica la diputada.
Tellado, a Bolaños: "¿Se delinque a ratos en Moncloa?"
Bolaños pregunta a Tellado si los 'populares' "no se conmueven ni un poquito" con las imágenes que llegan de Gaza. "Ustedes se arrepentirán de la oposición de esta legislatura porque es simplemente indigna". Tellado preguntaba a Bolaños si "se delinque a ratos en Moncloa".
Albares dice que es cuestión de días la aprobación de decreto de embargo de armas a Israel
El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este jueves que es cuestión de días la aprobación del decreto ley de embargo de armas a Israel y ha sostenido que España es "de lejos" el país del mundo que más hace por Palestina. Así lo ha indicado el ministro de Asuntos Exteriores en El Cairo a los medios de comunicación en el inicio de la visita de Estado de los reyes a Egipto en relación a la acusación de Podemos de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había anunciado por "electoralismo" un real decreto ley "fake" y "fantasma" sobre el embargo de armas a Israel que, una semana después de su comparecencia, sigue sin aprobarse en el Consejo de Ministros. Se trata, ha dicho el ministro español de Exteriores, de un decreto complejo que quieren que responda al mandato político que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó ante todos los españoles y por ello lo están analizando "para estar seguros de que no hay ningún aspecto que se quede fuera; es cuestión de días".
Montero, a Belarra: "Es injusto que este Gobierno no ha tenido una posición valiente en Gaza"
María Jesús Montero ha afeado a Ione Belarra que desde Podemos "se empeñen en distanciarse" del Gobierno por la gestión del genocidio en Israel. "Es injusto que diga que este Gobierno no ha tenido una posición valiente en Gaza. No falte a la verdad. La gente quiere que ustedes arrimen el hombro", afirma.
Montero: "Miedo es el que tiene el señor Feijóo a no llegar al final de la legislatura"
María Jesús Montero cree que Feijóo tiene "miedo" a "no llegar al final de la legislatura". Lo ha dicho en su réplica a Ester Muñoz, en la que ha recordado la mejora de la calificación de la deuda de España.
Ester Muñoz eleva el tono ante Montero: "Está de moda decir 'basta' ante una izquierda incompetente"
"Los españoles no se creen sus insultos, quieren vivir mejor. Se han hartado del socialismo y del 'sanchismo'. Les pido que reflexionen. La violencia nunca es el camino", traslada la portavoz del PP, Ester Muñoz, a María Jesús Montero.
Sánchez, a Aizpurua: "El camino que tiene que seguir la UE es diversificar sus acuerdos comerciales"
Aunque reconoce que el acuerdo alcanzado entre la UE y EEUU en materia comercial no le ha producido "ningún entusiasmo", Sánchez apuesta por "diversificar los acuerdos comerciales y reducir los impactos" que puedan producir los aranceles de Trump.
Mertxe Aizpurua, contra la "imposición" de aranceles por parte de EEUU
La diputada de EH Bildu critica la "imposición" de aranceles por parte de la Administración Trump a Europa, algo que sufrirá el tejido económico de la sociedad vasca.
Sánchez reconoce que queda "muchísimo por hacer" en materia de vivienda
El presidente del Gobierno cree que las medidas que están aplicando en materia de vivienda "se están viendo reflejadas" en el precio del alquiler, poniendo de ejemplo a Barcelona.
Turno para Nogueras, que afea a Sánchez el "bloqueo" a las medidas de Junts
Sánchez destaca ante Nogueras que España y Cataluña viven "uno de sus mejores momentos". "Creo que este Gobierno está comprometido con Cataluña", afirma.
Feijóo: "Usted pactaría hasta con Netanyahu para mantenerse en el poder"
Alberto Núñez Feijóo pide a Sánchez que se "ahorre su humanidad" y asegura que Sánchez "pactaría hasta con Netanyahu para mantenerse en el poder".
Sánchez, a Feijóo: "Dejen de insultar y argumenten"
Pedro Sánchez insta a Feijóo a "escuchar" al informe de la ONU que concluye que se está produciendo un genocidio en Gaza. "Dejen de insultar y argumenten", pide Sánchez al 'popular'.
Feijóo, a Sánchez: "Usted no defiende ninguna causa noble"
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, pregunta a Sánchez si los españoles pueden "vivir en esta inestabilidad populista".
Comienza la sesión de control
Con los diputados sentados en sus escaños, la sesión de control al Gobierno da comienzo en el Congreso de los Diputados.
Llegan Sánchez, Montero, Aagesen, Bolaños y Marlaska
Se empiezan a llenar los asientos de los ministros, prácticamente al completo a un minuto de que dé comienzo la sesión. También vemos a Tellado, Muñoz y Feijóo en la bancada de los 'populares'.
Comienzan a entrar los diputados
Los primeros diputados ya están entrando al Congreso a escasos minutos de que dé comienzo la sesión de control. Algunos de ellos, como Patxi López o Gabriel Rufián, están atendiendo a los medios de comunicación.
Las preguntas de Feijóo, Nogueras y Aizpurua a Sánchez
A escasos minutos del arranque de esta sesión de control, recordamos las preguntas que le serán trasladadas al presidente del Gobierno.
- Alberto Núñez Feijóo, a Sánchez: "¿Cómo valora la estabilidad de su Gobierno?"
- Míriam Nogueras, a Sánchez: "¿Qué opinión tiene de la situación política?"
- Mertxe Aizpurua, a Sánchez: "¿Respalda el acuerdo comercial alcanzado entre la Comisión Europea y EEUU?"
El Congreso se prepara para una nueva e intensa sesión de control
Buenos días. Este miércoles se celebra una nueva sesión de control al Gobierno de España en el Congreso de los Diputados. Habrá dos temas que protagonizarán las intervenciones en la Cámara Baja: el genocidio de Gaza y las protestas La Vuelta.