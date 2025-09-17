Ahora

Última hora política, en directo | Tensión entre Bolaños y Tellado: "¿No se conmueven ni un poco con las imágenes de Gaza?"

El Gobierno de coalición se enfrenta a las preguntas de la oposición en plena polémica por la posición del Ejecutivo respecto al genocidio de Israel en Gaza y las protestas de La Vuelta que tuvieron lugar en Madrid en apoyo a Palestina.

  1. Pilar Alegría, a Carazo (PP): "¿En qué burbuja viven?"

  2. Robles: "España es un aliado serio de la Alianza Atlántica"

  3. Pepa Millán acusa a Bolaños de "terminar con el Estado de derecho"

  4. Álvarez de Toledo, contra Bolaños: "Usted a mí me odia"

  5. Tellado, a Bolaños: "¿Se delinque a ratos en Moncloa?"

  6. Albares dice que es cuestión de días la aprobación de decreto de embargo de armas a Israel

  7. Montero, a Belarra: "Es injusto que este Gobierno no ha tenido una posición valiente en Gaza"

  8. Montero: "Miedo es el que tiene el señor Feijóo a no llegar al final de la legislatura"

  9. Ester Muñoz eleva el tono ante Montero: "Está de moda decir 'basta' ante una izquierda incompetente"

  10. Sánchez, a Aizpurua: "El camino que tiene que seguir la UE es diversificar sus acuerdos comerciales"

  11. Mertxe Aizpurua, contra la "imposición" de aranceles por parte de EEUU

  12. Sánchez reconoce que queda "muchísimo por hacer" en materia de vivienda

  13. Turno para Nogueras, que afea a Sánchez el "bloqueo" a las medidas de Junts

  14. Feijóo: "Usted pactaría hasta con Netanyahu para mantenerse en el poder"

  15. Sánchez, a Feijóo: "Dejen de insultar y argumenten"

  16. Feijóo, a Sánchez: "Usted no defiende ninguna causa noble"

  17. Comienza la sesión de control

  18. Llegan Sánchez, Montero, Aagesen, Bolaños y Marlaska

  19. Comienzan a entrar los diputados

  20. Las preguntas de Feijóo, Nogueras y Aizpurua a Sánchez

  21. El Congreso se prepara para una nueva e intensa sesión de control

Pepa Millán acusa a Bolaños de "terminar con el Estado de derecho"

Bolaños eleva el tono contra la extrema derecha. "No le permito que diga que el Gobierno fomenta la violencia", asegura el ministro a la portavoz de Vox, que acusaba al Gobierno de "terminar con el Estado de derecho". "Los españoles van a tener que elegir entre socialdemocracia o barbarie", insiste el ministro.

Albares dice que es cuestión de días la aprobación de decreto de embargo de armas a Israel

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este jueves que es cuestión de días la aprobación del decreto ley de embargo de armas a Israel y ha sostenido que España es "de lejos" el país del mundo que más hace por Palestina. Así lo ha indicado el ministro de Asuntos Exteriores en El Cairo a los medios de comunicación en el inicio de la visita de Estado de los reyes a Egipto en relación a la acusación de Podemos de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había anunciado por "electoralismo" un real decreto ley "fake" y "fantasma" sobre el embargo de armas a Israel que, una semana después de su comparecencia, sigue sin aprobarse en el Consejo de Ministros. Se trata, ha dicho el ministro español de Exteriores, de un decreto complejo que quieren que responda al mandato político que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó ante todos los españoles y por ello lo están analizando "para estar seguros de que no hay ningún aspecto que se quede fuera; es cuestión de días".

Montero, a Belarra: "Es injusto que este Gobierno no ha tenido una posición valiente en Gaza"

María Jesús Montero ha afeado a Ione Belarra que desde Podemos "se empeñen en distanciarse" del Gobierno por la gestión del genocidio en Israel. "Es injusto que diga que este Gobierno no ha tenido una posición valiente en Gaza. No falte a la verdad. La gente quiere que ustedes arrimen el hombro", afirma.

Las preguntas de Feijóo, Nogueras y Aizpurua a Sánchez

A escasos minutos del arranque de esta sesión de control, recordamos las preguntas que le serán trasladadas al presidente del Gobierno.

  • Alberto Núñez Feijóo, a Sánchez: "¿Cómo valora la estabilidad de su Gobierno?"
  • Míriam Nogueras, a Sánchez: "¿Qué opinión tiene de la situación política?"
  • Mertxe Aizpurua, a Sánchez: "¿Respalda el acuerdo comercial alcanzado entre la Comisión Europea y EEUU?"

