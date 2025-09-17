Última hora política, en directo | Tensión entre Bolaños y Tellado: "¿No se conmueven ni un poco con las imágenes de Gaza?"

Pilar Alegría, a Carazo (PP): "¿En qué burbuja viven?" La ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, afea que al PP le "remueva más ver cómo se tiran cuatro vallas en Gran Vía que cuando se tira un misil en un hospital en Gaza". "Les mueve la violencia. Es una oposición sin compasión y sin sensibilidad", sentencia. Compartir en X

Pepa Millán acusa a Bolaños de "terminar con el Estado de derecho" Bolaños eleva el tono contra la extrema derecha. "No le permito que diga que el Gobierno fomenta la violencia", asegura el ministro a la portavoz de Vox, que acusaba al Gobierno de "terminar con el Estado de derecho". "Los españoles van a tener que elegir entre socialdemocracia o barbarie", insiste el ministro. Compartir en X

Tellado, a Bolaños: "¿Se delinque a ratos en Moncloa?" Bolaños pregunta a Tellado si los 'populares' "no se conmueven ni un poquito" con las imágenes que llegan de Gaza. "Ustedes se arrepentirán de la oposición de esta legislatura porque es simplemente indigna". Tellado preguntaba a Bolaños si "se delinque a ratos en Moncloa". Compartir en X

Albares dice que es cuestión de días la aprobación de decreto de embargo de armas a Israel El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado este jueves que es cuestión de días la aprobación del decreto ley de embargo de armas a Israel y ha sostenido que España es "de lejos" el país del mundo que más hace por Palestina. Así lo ha indicado el ministro de Asuntos Exteriores en El Cairo a los medios de comunicación en el inicio de la visita de Estado de los reyes a Egipto en relación a la acusación de Podemos de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había anunciado por "electoralismo" un real decreto ley "fake" y "fantasma" sobre el embargo de armas a Israel que, una semana después de su comparecencia, sigue sin aprobarse en el Consejo de Ministros. Se trata, ha dicho el ministro español de Exteriores, de un decreto complejo que quieren que responda al mandato político que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó ante todos los españoles y por ello lo están analizando "para estar seguros de que no hay ningún aspecto que se quede fuera; es cuestión de días". EFE Compartir en X

Montero, a Belarra: "Es injusto que este Gobierno no ha tenido una posición valiente en Gaza" María Jesús Montero ha afeado a Ione Belarra que desde Podemos "se empeñen en distanciarse" del Gobierno por la gestión del genocidio en Israel. "Es injusto que diga que este Gobierno no ha tenido una posición valiente en Gaza. No falte a la verdad. La gente quiere que ustedes arrimen el hombro", afirma. Compartir en X

Montero: "Miedo es el que tiene el señor Feijóo a no llegar al final de la legislatura" María Jesús Montero cree que Feijóo tiene "miedo" a "no llegar al final de la legislatura". Lo ha dicho en su réplica a Ester Muñoz, en la que ha recordado la mejora de la calificación de la deuda de España. Compartir en X

Ester Muñoz eleva el tono ante Montero: "Está de moda decir 'basta' ante una izquierda incompetente" "Los españoles no se creen sus insultos, quieren vivir mejor. Se han hartado del socialismo y del 'sanchismo'. Les pido que reflexionen. La violencia nunca es el camino", traslada la portavoz del PP, Ester Muñoz, a María Jesús Montero. Compartir en X

Sánchez, a Aizpurua: "El camino que tiene que seguir la UE es diversificar sus acuerdos comerciales" Aunque reconoce que el acuerdo alcanzado entre la UE y EEUU en materia comercial no le ha producido "ningún entusiasmo", Sánchez apuesta por "diversificar los acuerdos comerciales y reducir los impactos" que puedan producir los aranceles de Trump. Compartir en X

Las preguntas de Feijóo, Nogueras y Aizpurua a Sánchez A escasos minutos del arranque de esta sesión de control, recordamos las preguntas que le serán trasladadas al presidente del Gobierno. Alberto Núñez Feijóo, a Sánchez: "¿Cómo valora la estabilidad de su Gobierno?"

Míriam Nogueras, a Sánchez: "¿Qué opinión tiene de la situación política?"

Mertxe Aizpurua, a Sánchez: "¿Respalda el acuerdo comercial alcanzado entre la Comisión Europea y EEUU?" Compartir en X

