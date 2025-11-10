Ahora

Abusos en la Iglesia

La Conferencia Episcopal muestra su "dolor" ante el caso de abusos del obispo de Cádiz y da "verosimilitud" a la denuncia

¿Por qué es importante? El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha confirmado las diligencias abiertas por la Santa Sede, aunque ha pedido respetar la presunción de inocencia.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha reconocido "con dolor" el hecho de que el Vaticano haya abierto una investigación sobre el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, "concede una verosimilitud a la acusación" de abusos sexuales a un menor que se formula contra él, pero al mismo tiempo ha pedido respetar la presunción de inocencia.

En declaraciones a los medios de comunicación en Las Palmas de Gran Canaria, Argüello ha asegurado que la Iglesia quiere "conocer la verdad" y ha pedido colaboración a la Diócesis implicada, a la vez que ha declarado que "no corresponde" a la Conferencia Episcopal Española apartar temporalmente a Zornoza, sino a la Santa Sede, según ha informado la Agencia EFE.

Argüello ha reaccionado así a la información publicada este lunes por el diario 'El País', que asegura que el Vaticano ha abierto una investigación a Zornoza por presuntos abusos sexuales continuados a un menor entre 1994 y principios de los años 2000, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de la diócesis de Getafe (Madrid).

(Noticia en ampliación)

