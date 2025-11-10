La Conferencia Episcopal muestra su "dolor" ante el caso de abusos del obispo de Cádiz y da "verosimilitud" a la denuncia

¿Por qué es importante? El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha confirmado las diligencias abiertas por la Santa Sede, aunque ha pedido respetar la presunción de inocencia.

Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal Española, ha reconocido "con dolor" que la investigación del Vaticano sobre el obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, otorga cierta credibilidad a las acusaciones de abusos sexuales a un menor. Sin embargo, ha pedido respetar la presunción de inocencia. En Las Palmas de Gran Canaria, Argüello expresó el deseo de la Iglesia de "conocer la verdad" y solicitó la colaboración de la Diócesis implicada. Además, aclaró que la Conferencia Episcopal no tiene autoridad para apartar a Zornoza temporalmente, ya que esta decisión recae en la Santa Sede.

En declaraciones a los medios de comunicación en Las Palmas de Gran Canaria, Argüello ha asegurado que la Iglesia quiere "conocer la verdad" y ha pedido colaboración a la Diócesis implicada, a la vez que ha declarado que "no corresponde" a la Conferencia Episcopal Española apartar temporalmente a Zornoza, sino a la Santa Sede, según ha informado la Agencia EFE.

Argüello ha reaccionado así a la información publicada este lunes por el diario 'El País', que asegura que el Vaticano ha abierto una investigación a Zornoza por presuntos abusos sexuales continuados a un menor entre 1994 y principios de los años 2000, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de la diócesis de Getafe (Madrid).

(Noticia en ampliación)

