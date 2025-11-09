Rosalía conquista las listas musicales: 12 canciones de 'Lux' se cuelan en el top 50 mundial en solo 24 horas

Los detalles Este viernes 7 de noviembre, el esperadísimo álbum de la catalana veía la luz ante la expectación de millones de oyentes que han convertido el tema ' La Perla' en el más escuchado del disco.

Rosalía lo ha vuelto a hacer. La reconocida y alabada artista catalana ha arrasado en el panorama musical conquistando la plataforma de streaming Spotify de nuevo, esta vez con el lanzamiento de su nuevo álbum, 'Lux': 12 canciones se han colado en el top 50 mundial en tan solo 24 horas.

La intérprete, que alcanzó el estrellato a nivel internacional con 'El mar querer', se ha convertido en una de las cantantes más influyentes del mundo. Este viernes 7 de noviembre 'Lux' veía la luz ante la expectación de millones de oyentes que han convertido el tema 'La Perla' en el más escuchado del disco.

La canción debutaba entrando directamente entre las 10 más escuchadas del top 50 mundial con más de 4,5 de reproducciones en 24 horas, a la que le siguen la impactante 'Berghain' y la dulce 'Reliquia'.

El resto de temas del álbum también han tenido un recibimiento sin precedentes, entre los que se encuentran 'Sexo, Violencia y Llantas', 'Divinize', 'Porcelana' o 'La Rumba del Perdón'. Así, el disco superaba en solo una jornada las 42 millones de escuchas globales. Sin embargo, la catalana no ha logrado destronar a la cantante estadounidense Taylor Swift y su 'The Fate of Ophelia', el tema más escuchado de su álbum 'The Life of a Showgirl'.

Más de 130.000 euros en 24 horas

Eso sí, sus 15 canciones en digital (18 en formato CD y vinilo) se han adueñado del top 50 nacional, entre las que se cuela el tema 'Superestrella' de Aitana y la nueva sesión de Bizarrap con Daddy Yankee. De esta forma, Rosalía habría ganado entre 3.000 y 4.500 por cada millón de reproducciones, dependiendo del país y del tipo de cuenta.

Es por ello que, teniendo en cuenta que el álbum ha superado los 42 millones de escuchas globales en su primer día, la reina de la música en España podría haber ingresado entre 130.000 y 185.000 euros solo en esas horas. Una cifra que demuestra el enorme impacto comercial de su nuevo proyecto.

Alabada por Madonna o Sánchez

La también actriz ha sido felicitada por multitud de personalidades, entre las que se encuentra Madonna: "Gracias, Rosalía. No puedo parar de escucharlo. ¡Eres una verdadera visionaria!", expresó. Asimismo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, confiesa que su lanzamiento ha sido "deslumbrante": "Has colocado a España en la cima de la música mundial", ha añadido. Según el jefe del Ejecutivo, la artista ha logrado "el debut más exitoso de una artista hispanohablante femenina en Spotify".

Con 'Lux', la artista dejaba atrás un clima más cañero en su último álbum 'Motomami', con el que también alcanzó cifras de lo más llamativas, para adentrarse en una experiencia entre lo terrenal y lo divino. Sus últimos trabajos discográficos han aupado a la catalana a lo más alto, que se ha convertido en todo un ídolo de masas.

Rosalía ha vuelto a alcanzar así el éxito con una declaración artística que fusiona electrónica, flamenco y pop experimental con una narrativa visual potente. Además, canta en español, en catalán, en inglés, en latín, en japonés, en italiano, en alemán, en ucraniano, en árabe, en siciliano, en francés, en mandarín, en hebreo y en portugués, y colabora con artistas como Björk o Estrella Morente. Una nueva reinvención que apunta a que lo mejor está por venir.

