Un año después de abrirse la pieza y seis meses de la petición de la UCO: rastreo a las cuentas del novio de Ayuso por presunta corrupción de particulares

El contexto En plena pandemia González Amador actuó como intermediario entre el presidente de Quirón Prevención y una empresa que suministra mascarilla, operación por la que se habría llevado una comisión de dos millones de euros.

El juez ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a acceder a las cuentas de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, en el marco de una investigación por presunta corrupción en los negocios. Esta autorización llega un año después de abrirse la investigación y seis meses tras la solicitud de la Guardia Civil. González Amador está bajo escrutinio por su papel como intermediario en una operación de mascarillas durante la pandemia, que le habría reportado una comisión de dos millones de euros. La oposición en Madrid celebra el avance de la investigación, que podría esclarecer las relaciones entre Ayuso y el grupo sanitario Quirón.

El juez ha autorizado este jueves a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a acceder a las cuentas de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Lo ha hecho un año después de que se abriese la pieza por corrupción en los negocios y seis meses después de que la Guardia Civil se lo pidiera.

Revisar, investigar, entrar en las cuentas González Amador. Será seis meses más tarde de lo previsto, pero la UCO ya tiene la autorización del juez para pedir a 16 bancos los movimientos desde 2014 de la pareja de Ayuso. Y no, no es por fraude fiscal, sino por la otra causa, la que le investiga por presunta corrupción en los negocios.

"O me voy de España o me suicido", dijo el propio González Amador en noviembre del pasado año en su declaración ante el Tribunal Supremo. Pero pongámonos en contexto: plena pandemia y González Amador actúa como intermediario entre el presidente de Quirón Prevención y una empresa que suministra mascarilla, operación por la que se habría llevado una comisión de dos millones de euros.

Pero la operación no concluye ahí, días más tarde la pareja de Ayuso compra a la mujer del directivo de Quirón una sociedad sin trabajadores ni grandes activos por medio millón de euros. Y a pesar de que el requerimiento se habría retrasado porque la jueza que llevaba esta causa se jubiló, la oposición madrileña lo celebra.

"A lo mejor ahora también podemos entender a qué se deben esas cenas a puerta cerrada con directivos de Quirón que supusieron la inversión de miles de millones de euros más para el grupo sanitario Quirón", ha dicho Mar Espinar, portavoz del PSOE-M de la Asamblea de Madrid. "Por fin vamos a poder saber a cambio de qué Isabel Díaz Ayuso está vendiendo la sanidad de todos los madrileños", ha señalado, por su parte, Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid.

Mientras, avanza la investigación que despejará las incógnitas sobre los negocios del novio de la presidenta madrileña.

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