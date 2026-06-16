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Caso Leire Díez, en directo | Las partes acceden hoy al sumario de la pieza de la SEPI que aún permanecía secreta
A este sumario podrán acceder las partes el mismo día que la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, acuda al Senado a petición del PP después de que se conocieran sus contactos con la 'fontanera' del PSOE.
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¿Qué ha explicado hasta ahora la directora de la Guardia Civil?
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La directora de la Guardia Civil comparece en el Senado cuestionada por el caso Leire Díez
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Anticorrupción ve indicios de "acciones tendentes al otorgamiento" de una ayuda de la SEPI
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El secreto de sumario de la pieza del 'caso Leire' que permanecía secreta, levantado
¿Qué ha explicado hasta ahora la directora de la Guardia Civil?
Tras conocerse dicho informe, Mercedes González admitió tres reuniones, a pesar de que el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska viniera negando desde el pasado año la existencia de dichas citas.
A través de un comunicado, la directora de la Guardia Civil indicó que dos de los encuentros no estuvieron relacionados con el cuerpo y en el tercero la exmilitante le pidió la readmisión del comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, a lo que la máxima autoridad del instituto armado se negó.
Las posibles maniobras de Leire Díez ante la Guardia Civil son uno de los elementos que estudian los investigadores del caso, que consideran que la exmilitante trató de promover una investigación contra la UCO en relación con unas presuntas filtraciones, y consideran que Mercedes González conocía esa actividad.
A partir de las 16:00 horas de este martes, González, cuya dimisión o cese ha pedido el PP, deberá responder a las preguntas de la oposición acerca de esta investigación, en la que también un exresponsable de la UCO dijo haber recibido la orden de "ponerse de perfil" en las causas que afectasen al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La directora de la Guardia Civil comparece en el Senado cuestionada por el caso Leire Díez
La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece este martes en el Senado, donde será interrogada por sus reuniones con Leire Díez, la exmilitante socialista que da nombre a una investigación sobre una trama dedicada presuntamente a desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.
González comparecerá en la comisión de Interior a petición del PP, que la citó después de que trascendiera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señalaba que la directora de la Guardia Civil se reunió tres veces con la exmilitante socialista investigada entre septiembre de 2024 y abril de 2025.
Anticorrupción ve indicios de "acciones tendentes al otorgamiento" de una ayuda de la SEPI
El pasado viernes, el consejero independiente de Tubos Reunidos Jesús Pérez Rodríguez Urrutia presentó su dimisión vinculando su marcha a la entrada en concurso de acreedores de la empresa, si bien tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Unidad Central Operativa (UCO) sostienen que desempeñó un papel muy relevante en el préstamo de 112,8 millones de euros concedido por la SEPI a la empresa.
Existen indicios, según el informe de Anticorrupción, de que el grupo denominado Hirurok ('Nosotros tres', en euskera, y presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso) habría llevado a cabo "acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros" a través de la empresa Mediaciones Martínez.
La UCO cree que Leire Díez y Vicente Fernández "propusieron acudir" a Santos Cerdán y Antxon Alonso (empresario al que los investigadores consideran socio del exdirigente socialista) para "impulsar" la ayuda cuando esta estaba bloqueada, y sospecha que el grupo Hirurok intermedió con "algún miembro del Partido Nacionalista Vasco", lo que "podría haber contribuido" a que la ayuda llegase a término.
Los investigadores también han identificado "una segunda operativa llevada a cabo entre 2024 y 2025" para conseguir el aplazamiento de una amortización parcial de los intereses de la deuda, en la que podría haber participado Cerdán.
El secreto de sumario de la pieza del 'caso Leire' que permanecía secreta, levantado
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha levantado este lunes el secreto de sumario de la pieza separada que investiga una trama que buscaba desestabilizar procedimientos judiciales del PSOE o del Gobierno que, entre otros asuntos, incluye el pago de una comisión por la ayuda recibida por Tubos Reunidos. El magistrado explica que el pasado 1 de junio acordó el levantamiento parcial del secreto de las actuaciones excepto en lo relativo a esta pieza, que ahora ha decidido levantar tras haber llevado a cabo varias diligencias. Según ha podido saber laSexta, las partes no podrán acceder al sumario de la SEPI hasta hoy, martes.