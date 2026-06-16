Caso Leire Díez, en directo | Las partes acceden hoy al sumario de la pieza de la SEPI que aún permanecía secreta

¿Qué ha explicado hasta ahora la directora de la Guardia Civil? Tras conocerse dicho informe, Mercedes González admitió tres reuniones, a pesar de que el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska viniera negando desde el pasado año la existencia de dichas citas. A través de un comunicado, la directora de la Guardia Civil indicó que dos de los encuentros no estuvieron relacionados con el cuerpo y en el tercero la exmilitante le pidió la readmisión del comandante Rubén Villalba, investigado en el caso Koldo, a lo que la máxima autoridad del instituto armado se negó. Las posibles maniobras de Leire Díez ante la Guardia Civil son uno de los elementos que estudian los investigadores del caso, que consideran que la exmilitante trató de promover una investigación contra la UCO en relación con unas presuntas filtraciones, y consideran que Mercedes González conocía esa actividad. A partir de las 16:00 horas de este martes, González, cuya dimisión o cese ha pedido el PP, deberá responder a las preguntas de la oposición acerca de esta investigación, en la que también un exresponsable de la UCO dijo haber recibido la orden de "ponerse de perfil" en las causas que afectasen al hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Compartir en X

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La directora de la Guardia Civil comparece en el Senado cuestionada por el caso Leire Díez La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece este martes en el Senado, donde será interrogada por sus reuniones con Leire Díez, la exmilitante socialista que da nombre a una investigación sobre una trama dedicada presuntamente a desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno. González comparecerá en la comisión de Interior a petición del PP, que la citó después de que trascendiera un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señalaba que la directora de la Guardia Civil se reunió tres veces con la exmilitante socialista investigada entre septiembre de 2024 y abril de 2025. Compartir en X

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