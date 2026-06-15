Las acusaciones piden la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez frente a la Fiscalía y las defensas que no ven existencia de delitos

Lo que se sabe Las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado medidas cautelares para la esposa del presidente, tales como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días.

La acusación popular de Hazte Oír y la Universidad Complutense han solicitado juicio oral contra Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Carlos Barrabés, mientras que la Fiscalía y las defensas consideran que no hay indicios de delito. Durante la audiencia preliminar, se discutieron posibles delitos como malversación y tráfico de influencias. Las acusaciones han pedido medidas cautelares para Gómez, como la retirada del pasaporte, debido a sus viajes al extranjero y el riesgo de fuga. El abogado de Hazte Oír mencionó el caso de Bettino Craxi como precedente. El juez Peinado aún no ha resuelto sobre las medidas cautelares.

La acusación popular, que dirige Hazte Oír, y la acusación particular de la Universidad Complutense han pedido la apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y el empresario Carlos Barrabés, mientras que la Fiscalía y las defensas sostienen que no hay indicios suficientes de delito.

Fuentes presentes en la declaración de este lunes han explicado a laSexta que la audiencia preliminar a la que ha sido citada la esposa de presidente de Gobierno comenzó a las 18.20 horas. En este trámite se dilucidará el futuro juicio por los delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.

En la comparecencia, la Fiscalía y la defensa de Gómez han pedido el archivo de la causa y las acusaciones populares lideradas por Hazte Oír han abogado por continuar con el juicio, solicitando medidas cautelares para Begoña Gómez, tales como la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 días.

Para la asesora de Gómez han pedido las misma medidas. En cambio, han declinado solicitar ninguna para el empresario Juan Carlos Barrabés, al considerar que no hay riesgo de fuga. Tras las comparecencias y las peticiones de medidas cautelares, sin embargo, el juez Peinado no ha dictado auto de resolución.

El abogado de Hazte Oír, Javier María Pérez-Roldán, ha explicado a laSexta que la petición de medidas cautelares para la mujer del presidente se debe a que realiza viajes al extranjero, que su equipo de seguridad podría ayudarle a fugarse y que existe el precedente de Bettino Craxi, exprimer ministro italiano socialista que huyó del país tras ser acusado de graves delitos de corrupción. Además, han alegado que el entorno de Sánchez tiene un gran número de causas judiciales abiertas.

La esposa del presidente llegó a los juzgados pocos minutos antes de la hora a la que estaba citada y entró por el garaje al edificio de los Juzgados por razones de seguridad. Acudió vestida con traje de chaqueta negro, como en anteriores ocasiones. La sesión se ha celebrado con Gómez, Álvarez y Barrabés presentes en la sala tras haber sido citados personalmente por el juez con la advertencia de que podría ordenar que los llevaran las Fuerzas de Seguridad.

El juez Peinado ha investigado desde abril de 2024 hechos que giran en torno a la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la Complutense, el software que se creó en su seno, y las labores que ejercía su asesora y que, según Peinado, entraban en la esfera profesional y privada de la mujer de Pedro Sánchez.

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