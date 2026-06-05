Las pruebas de la UCO sobre las reuniones de Mercedes González y Leire Díez obligan a la Guardia Civil a admitir lo que negaron

¿Por qué es importante? En un comunicado difundido la noche de este jueves y ante los informes de la UCO que recogían tres reuniones entre ambas, la Guardia Civil ha tenido que reconocer que su directora general sí se reunió con Díez.

La comisión de Interior del Senado, dominada por el PP, ha convocado a Mercedes González, directora general de la Guardia Civil, para una comparecencia urgente. Debe explicar sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez, tras admitir estos encuentros en un comunicado. La Guardia Civil reconoció que González se reunió con Díez en tres ocasiones, contradiciendo declaraciones previas que afirmaban que solo hubo contacto en su anterior cargo. La UCO investiga estas reuniones, donde supuestamente Díez solicitó a González que el comandante Rubén Villalba, implicado en otro caso, volviera a su puesto, petición que González rechazó.

La comisión de Interior del Senado, controlado por el PP, ha citado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a una comparecencia urgente la próxima semana para que dé explicaciones sobre sus reuniones con la exmilitante socialista Leire Díez.

Y es que al final ha tenido que admitirlo. En un comunicado difundido la noche de este jueves y ante los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) en la pieza del caso Leire que investiga el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que recogían tres reuniones entre ambas, la Guardia Civil ha tenido que reconocer que su directora general sí mantuvo reuniones con Díez.

"Tras su nombramiento como directora general, Leire Díez se pone en contacto con ella para mantener un primer encuentro", apunta el comunicado, que añade que "esa cita se retoma tiempo más tarde". Versión que contradice lo que dijo su equipo de comunicación a laSexta hace tan solo 48 horas, que "Mercedes González únicamente tuvo algún contacto con Leire cuando era delgada del Gobierno y Leire estaba en Correos".

Entonces decían que hubo contacto pero en su anterior cargo. Sin embargo, han tenido que cambiar de versión tras ver las pruebas que maneja la UCO: multas, mensajes o geolocalizaciones de Leire, con las que aseguran que mantuvieron hasta tres reuniones, todas después de su nombramiento. Pero, ¿cuál fue el contenido de esas reuniones? Según la UCO, con las conversaciones encontradas en el teléfono, Leire habría ido calentando el terreno.

Aunque admite un giro de guion en la conversación. La Guardia Civil expone en el comunicado que, "en un momento dado", Leire planteó a González "una petición relativa a su trabajo". Concretamente, le preguntó si el comandante Rubén Villalba, imputado por el caso Koldo, podía volver a su puesto de trabajo.

"Una petición que la directora rechaza de plano, dándose por finalizado inmediatamente dicho encuentro", agrega la nota. Pero sobre este encuentro hay otra versión, la de la declaración como testigo ante la UCO del propio Villalba: "En el trayecto de regreso (Leire) habló con la directora de la Guardia Civil porque estaba esperando un 'feedback' del transcurrir de la reunión [...] la reunión salió mejor de lo previsto".

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